Корпорация МСП разработала комплексные решения для бизнеса в области ВЭД

Благодаря наличию корреспондентских счетов МСП Банка предприниматели смогут проводить расчеты в разных валютах с контрагентами из КНР и ЕАЭС в максимально сжатые сроки. Исаевич уточнил, что рассчитываться можно в казахстанских тенге, белорусских рублях, армянских драмах, таджикских сомони. С партнерами из Китая можно проводить расчеты в юанях, из Индии — в рупиях, из Киргизии — в сомах.