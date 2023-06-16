Корпорация МСП разработала комплексные решения для бизнеса в области ВЭД

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Глава корпорации обратил внимание на то, что из-за антироссийских санкций и постоянных скачков курсов валют малые и средние предприятия столкнулись с разными сложностями. Например, дефицитом оборудования. Рентабельность бизнеса позволяет поддерживать покупка подержанного оборудования, пишет ria.ru.
В ответ на этот запрос представителей бизнес-сообщества МСП Банк запустил в апреле экспресс-кредит на покупку оборудования, включая подержанное зарубежное оборудование. В настоящий момент банк принял заявок на общую сумму примерно 200 миллионов рублей, сообщил Исаевич.
По словам главы корпорации, можно рассмотреть вариант лизинга нового иностранного оборудования. Реализовать это поможет «МСП Лизинг», дочерняя структура КМСП. Оборудование можно будет взять в лизинг по ставке 8% сроком до 7 лет. Кроме того, льготные условия предусмотрены и по расчетно-кассовому обслуживанию для бизнеса, ведущего ВЭД.
Благодаря наличию корреспондентских счетов МСП Банка предприниматели смогут проводить расчеты в разных валютах с контрагентами из КНР и ЕАЭС в максимально сжатые сроки. Исаевич уточнил, что рассчитываться можно в казахстанских тенге, белорусских рублях, армянских драмах, таджикских сомони. С партнерами из Китая можно проводить расчеты в юанях, из Индии — в рупиях, из Киргизии — в сомах.
По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, новый инструментарий КМСП будет широко востребован в условиях структурной перестройки экономической системы и развития внутреннего рынка отечественной продукции. Покупка оборудования на льготных условиях позволит более смело вкладывать инвестиции в расширение своего бизнеса. Открытие в МСП Банке счетов в валютах дружественных государств станет хорошей возможностью быстро рассчитываться с зарубежными партнерами в национальных валютах.