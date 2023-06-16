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Крупнейший в Ростовской области тепличный комплекс откроют в Аксайском районе

16 июня 2023, 12:24
Фото: 1MI
В Аксайском районе появится крупнейший в регионе тепличный комплекс
В Аксайском районе появится крупнейший в регионе тепличный комплекс, сообщили в правительстве Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев подписал соглашение с председателем «Россельхозбанка» Борисом Листовым и гендиректором ТК «Ольгинский» Алексеем Ли о строительстве в Ростовской области тепличного комплекса. Он будет крупнейшим в регионе. В тепличном комплексе круглый год будут выращивать овощи.

Объем инвестиций в проект составит 21 миллиард рублей. Общая площадь тепличного комплекса превысит 33 гектара. Работать в нем смогут 600 человек. Основной возделываемой культурой в тепличном комплексе станет огурец.

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Достроить комплекс планируют в 2025 году.

Ранее RostovGazeta рассказала, почему дорожают продукты в Ростовской области и как решают эту проблему покупатели.

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#Виктория Прутковская#Сельское хозяйство в Ростовской области#Правительство Ростовской области
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