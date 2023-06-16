Губернатор Василий Голубев подписал соглашение с председателем «Россельхозбанка» Борисом Листовым и гендиректором ТК «Ольгинский» Алексеем Ли о строительстве в Ростовской области тепличного комплекса. Он будет крупнейшим в регионе. В тепличном комплексе круглый год будут выращивать овощи.