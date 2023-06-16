Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Губернатор Василий Голубев подписал соглашение с председателем «Россельхозбанка» Борисом Листовым и гендиректором ТК «Ольгинский» Алексеем Ли о строительстве в Ростовской области тепличного комплекса. Он будет крупнейшим в регионе. В тепличном комплексе круглый год будут выращивать овощи.
Объем инвестиций в проект составит 21 миллиард рублей. Общая площадь тепличного комплекса превысит 33 гектара. Работать в нем смогут 600 человек. Основной возделываемой культурой в тепличном комплексе станет огурец.
Достроить комплекс планируют в 2025 году.
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