Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Оно продлится до конца суток 17 июня. В регионе ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют ливни в сочетании с грозой и градом. Скорость ветра усилится до 23 метров в секунду.
Температура воздуха на выходных составит +26 градусов днем и +18 вечером.
Жителей региона просят проявить осторожность в дни непогоды. Во время буйства стихии не рекомендуется выходить из дома, а также парковать авто рядом с аварийными деревьями и неустойчивыми конструкциями.
Ранее синоптик Елена Назарова рассказала, когда ждать жары в Ростовской области.