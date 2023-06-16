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Ливни с градом и усиление ветра до 23 метров в секунду ожидаются в Ростовской области

16 июня 2023, 15:32
Фото: 1MI
Из-за ухудшения погоды в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение
Из-за ухудшения погоды в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение, сообщили в региональном МЧС.

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Оно продлится до конца суток 17 июня. В регионе ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют ливни в сочетании с грозой и градом. Скорость ветра усилится до 23 метров в секунду.

Температура воздуха на выходных составит +26 градусов днем и +18 вечером.

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Жителей региона просят проявить осторожность в дни непогоды. Во время буйства стихии не рекомендуется выходить из дома, а также парковать авто рядом с аварийными деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Ранее синоптик Елена Назарова рассказала, когда ждать жары в Ростовской области.

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