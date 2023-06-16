МегаФон составил свой рейтинг продаваемых смартфонов

Первое место занял Honor — 24% продаж. При этом самой популярной моделью этого бренда стал Honor X8. На втором месте Realme — 21%, в этой линейке предпочтение пользователей отдано модели Realme C31. Нижнюю ступеньку пьедестала — 15% — занял Xiaomi с моделью Redmi 10 °C. Интересно, что лидер прошлого года Samsung оказался на четвертом месте, а Apple даже не вошел в пятерку.