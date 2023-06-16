МегаФон составил свой рейтинг продаваемых смартфонов

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Первое место занял Honor — 24% продаж. При этом самой популярной моделью этого бренда стал Honor X8. На втором месте Realme — 21%, в этой линейке предпочтение пользователей отдано модели Realme C31. Нижнюю ступеньку пьедестала — 15% — занял Xiaomi с моделью Redmi 10 °C. Интересно, что лидер прошлого года Samsung оказался на четвертом месте, а Apple даже не вошел в пятерку.
В этом году пик продаж пришелся на март, причем в начале весны (по понятным причинам) мужчины приобретали смартфоны на 6% чаще, чем женщины.
-Мы расширяем сеть салонов для того, чтобы нашим абонентам было комфортно подключиться к самому быстрому интернету или купить умные гаджеты на выгодных условиях в любом городе региона. Кстати, в июне жители Ростовской области могут приобрести большинство смартфонов в рассрочку, без дополнительных условий, — рассказал директор МегаФона в Ростовской области Алексей Барков.
Все подробности об условиях акции можно узнать у консультантов в розничной сети МегаФона и Yota. С начала года на Дону открыто шесть новых салонов — в крупных городах и станицах. Точки продаж появились в Ольгинской, Тарасовском, Таганроге, Новочеркасске, Сальске и Ростове-на-Дону.