В народе говорят, что от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Я бы еще добавил, бойся любви власть предержащих. Ведь у любого яркого и талантливого человека всегда есть завистники. Как бы там ни было, но в 1943 году Мержанов был арестован. Мирона Ивановича приговорили к десяти годам лагерей. Он был этапирован в Комсомольск-на-Амуре. Вскоре из общей зоны Мержанова перевели в производственный барак-шарашку. Была также арестована и жена Мержанова Елизавета Эммануиловна. Бедная женщина не выдержала суровых испытаний и умерла. Были репрессированы и коллеги Мержанова, близко общавшиеся с ним.