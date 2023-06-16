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Мирон Мержанов: как жил личный архитектор Сталина из ростовской Нахичевани-на-Дону

16 июня 2023, 04:23
Фото: Автор неизвестен / wikimedia.org/cc0
Краевед Багдыков рассказал о личном архитекторе Сталина из Нахичевани-на-Дону

Краевед Багдыков рассказал о личном архитекторе Сталина из Нахичевани-на-Дону

Многие из нас знают легендарные дачи Сталина, а некоторые даже бывали на экскурсиях в этих местах. Особенно популярна дача вождя мирового пролетариата на Холодной речке в Абхазии, недалеко от Гагры. Известны также дачи для Сталина и высших руководителей страны в Кунцеве, Мацесте, Бочаровом Ручье.

Автор проектов этих мест − известный советский архитектор Мирон Иванович Мержанов (Мигран или Меран Оганесович Мержанянц), который был родом из города Нахичевани-на-Дону, который впоследствии присоединили к Ростову. Его называли личным архитектором Сталина. Он, кстати, является и автором проектов Золотых Звезд Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда. Вот такой выдающийся человек был нашим земляком.

Почему же мы о нем мало знаем, спросите вы. Ведь уверен, что это имя не так хорошо известно нынешним ростовчанам. А дело в том, что Мирон Иванович, к несчастью, был репрессирован. Более того, ему пришлось работать в архитектурных, как тогда говорили, «шарашках» от Сочи до Комсомольска-на-Амуре.

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Но обо всем по порядку. Мирон Иванович Мержанов родился в 1895 году в Нахичевани. Его отец служил чиновником и управляющим на фабрике купца Унаняна в Славянске. Мержанов был дальним родственником выдающегося художника И. К. Айвазовского. По данным сайта «Хайазг», дом семьи Мержановых располагался на 16-й линии, 8.

По данным сайта «Хайазг», дом семьи Мержановых располагался на 16-й линии, 8.По данным сайта «Хайазг», дом семьи Мержановых располагался на 16-й линии, 8.
По данным сайта «Хайазг», дом семьи Мержановых располагался на 16-й линии, 8.
Фото: Яндекс.Карты

До начала Первой мировой войны Мирон Мержанов успел закончить классическую гимназию и поступить в Санкт-Петербургский институт гражданских инженеров.

После октябрьской революции 1917 года бежал из голодного Петербурга домой на Дон, в Нахичевань. Добровольно вступил в инженерный батальон Белой армии. После разгрома белых поселился в Краснодаре, где жили его родственники. В 1920−1923 годах продолжил обучение в Кубанском политехническом институте. В 1922 году женился на Елизавете Эммануиловне Ходжаевой, дочери известного кисловодского архитектора.

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После октябрьской революции 1917 года бежал из голодного Петербурга домой на Дон, в Нахичевань. Добровольно вступил в инженерный батальон Белой армии.После октябрьской революции 1917 года бежал из голодного Петербурга домой на Дон, в Нахичевань. Добровольно вступил в инженерный батальон Белой армии.
После октябрьской революции 1917 года бежал из голодного Петербурга домой на Дон, в Нахичевань. Добровольно вступил в инженерный батальон Белой армии.
Фото: Автор неизвестен/wikimedia.org

В эти годы Мержанов проектирует и строит крытый рынок в Ессентуках, здание Госбанка в Пятигорске, один из корпусов санатория «10 лет Октября» (ныне «Жемчужина Кавказа») в Кисловодске. Далее Мержанов выигрывает конкурс на проектирование санатория РККА в Сочи, который лично курировал Климент Ефремович Ворошилов. Кстати, санаторию было присвоено имя Ворошилова. А сам Мержанов и легендарный нарком стали друзьями. Более того, дружили они долгие годы, и эта дружба продолжалась и после отставки Ворошилова и после освобождения из тюрьмы самого Мержанова.

В эти годы Мержанов проектирует и строит крытый один из корпусов санатория «10 лет Октября» (ныне «Жемчужина Кавказа») в Кисловодске. В эти годы Мержанов проектирует и строит крытый один из корпусов санатория «10 лет Октября» (ныне «Жемчужина Кавказа») в Кисловодске.
В эти годы Мержанов проектирует и строит крытый один из корпусов санатория «10 лет Октября» (ныне «Жемчужина Кавказа») в Кисловодске.
Фото: В. Савушкин/Изд-во "Правда" / pastvu.com

Со временем Мержанов становится одним из самых востребованных советских архитекторов.

Со временем Мержанов становится одним из самых востребованных советских архитекторов.Со временем Мержанов становится одним из самых востребованных советских архитекторов.
Со временем Мержанов становится одним из самых востребованных советских архитекторов.
Фото: ru.hayazg.info
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Казалось бы, все было хорошо. Мирону Ивановичу доверял не только Иосиф Виссарионович Сталин, но и высшее руководство страны. Ярким подтверждением этого является тот факт, что в годы Великой Отечественной войны Мержанов занимается строительством оборонительных сооружений вокруг Москвы, обустраивает бомбоубежища. На Мирона Ивановича была возложена подготовка станции метро «Маяковская» к проведению там 6 ноября 1941 года торжественного заседания, посвященного 24-й годовщине Октябрьской революции.

В народе говорят, что от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Я бы еще добавил, бойся любви власть предержащих. Ведь у любого яркого и талантливого человека всегда есть завистники. Как бы там ни было, но в 1943 году Мержанов был арестован. Мирона Ивановича приговорили к десяти годам лагерей. Он был этапирован в Комсомольск-на-Амуре. Вскоре из общей зоны Мержанова перевели в производственный барак-шарашку. Была также арестована и жена Мержанова Елизавета Эммануиловна. Бедная женщина не выдержала суровых испытаний и умерла. Были репрессированы и коллеги Мержанова, близко общавшиеся с ним.

В 1943 году Мержанов был арестован. Мирона Ивановича приговорили к десяти годам лагерей.В 1943 году Мержанов был арестован. Мирона Ивановича приговорили к десяти годам лагерей.
В 1943 году Мержанов был арестован. Мирона Ивановича приговорили к десяти годам лагерей.
Фото: фотоархив журнала "Огонёк" / wikimedia.org/cc0

Но и в «шарашках» Мирон Иванович продолжает плодотворно работать. В 1948 году Мержанова неожиданно этапом отправляют в Москву. Далее его ведут на встречу к министру госбезопасности Виктору Семеновичу Абакумову. Министр поручает Мержанову разработать проект санатория МГБ в Сочи. Мержанов начинает строить одно из своих лучших произведений − санаторий имени Дзержинского. Однако после ареста самого министра Абакумова в конце 1951 года Мержанов был отстранен от стройки и отправлен в тюрьму. Сначала в Иркутск, затем в Красноярск.

Мержанов начинает строить одно из своих лучших произведений − санаторий имени Дзержинского.Мержанов начинает строить одно из своих лучших произведений − санаторий имени Дзержинского.
Мержанов начинает строить одно из своих лучших произведений − санаторий имени Дзержинского.
Фото: Frolzart/ CC-BY-SA-4.0/wikimedia.org

В 1954 году, после смерти Сталина, Мержанова освободили, но отправили в бессрочную ссылку. А уже в 1956 году талантливый советский архитектор был полностью реабилитирован.

Мирон Иванович, находясь в ссылке в Красноярске, построил там немало зданий. Так, по его проектам были возведены Дом Советов, Центральный райком КПСС, Красноярское отделение Госбанка, главный корпус медицинского института, Дворец культуры завода «КрасМаш».

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В Красноярске Мирон Иванович пользовался большим уважением. С 1954 года возглавлял «Красноярскгражданпроект». Интересно, что в это же время главным архитектором города был тоже известный архитектор, товарищ Мержанова, ссыльный армянин Геворг Кочар.

Мирон Иванович, находясь в ссылке в Красноярске, построил там немало зданий. На фото Дом СоветовМирон Иванович, находясь в ссылке в Красноярске, построил там немало зданий. На фото Дом Советов
Мирон Иванович, находясь в ссылке в Красноярске, построил там немало зданий. На фото Дом Советов
Фото: Vadim Zhivotovskiy/wikimedia.org

В 1960 году Мержанов уехал из Красноярска в Москву. Работал в Моспроекте-1. Умер Мирон Иванович Мержанов 13 декабря 1975 года тоже в столице. Похоронен на Армянском кладбище.

У талантливого архитектора Мержанова была непростая жизнь, но очень насыщенная и яркая. А главное − он оставил после себя большое наследие. И мы, сегодняшние ростовчане, должны гордиться тем, что Мирон Иванович был нашим земляком.

Георгий Багдыков

#Елена Янкевич#Общество#Георгий Багдыков#История Ростова#История Нахичевани#История донских армян#История и культура Ростовской области
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