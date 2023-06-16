Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Автор проектов этих мест − известный советский архитектор Мирон Иванович Мержанов (Мигран или Меран Оганесович Мержанянц), который был родом из города Нахичевани-на-Дону, который впоследствии присоединили к Ростову. Его называли личным архитектором Сталина. Он, кстати, является и автором проектов Золотых Звезд Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда. Вот такой выдающийся человек был нашим земляком.
Почему же мы о нем мало знаем, спросите вы. Ведь уверен, что это имя не так хорошо известно нынешним ростовчанам. А дело в том, что Мирон Иванович, к несчастью, был репрессирован. Более того, ему пришлось работать в архитектурных, как тогда говорили, «шарашках» от Сочи до Комсомольска-на-Амуре.
Но обо всем по порядку. Мирон Иванович Мержанов родился в 1895 году в Нахичевани. Его отец служил чиновником и управляющим на фабрике купца Унаняна в Славянске. Мержанов был дальним родственником выдающегося художника И. К. Айвазовского. По данным сайта «Хайазг», дом семьи Мержановых располагался на 16-й линии, 8.
До начала Первой мировой войны Мирон Мержанов успел закончить классическую гимназию и поступить в Санкт-Петербургский институт гражданских инженеров.
После октябрьской революции 1917 года бежал из голодного Петербурга домой на Дон, в Нахичевань. Добровольно вступил в инженерный батальон Белой армии. После разгрома белых поселился в Краснодаре, где жили его родственники. В 1920−1923 годах продолжил обучение в Кубанском политехническом институте. В 1922 году женился на Елизавете Эммануиловне Ходжаевой, дочери известного кисловодского архитектора.
В эти годы Мержанов проектирует и строит крытый рынок в Ессентуках, здание Госбанка в Пятигорске, один из корпусов санатория «10 лет Октября» (ныне «Жемчужина Кавказа») в Кисловодске. Далее Мержанов выигрывает конкурс на проектирование санатория РККА в Сочи, который лично курировал Климент Ефремович Ворошилов. Кстати, санаторию было присвоено имя Ворошилова. А сам Мержанов и легендарный нарком стали друзьями. Более того, дружили они долгие годы, и эта дружба продолжалась и после отставки Ворошилова и после освобождения из тюрьмы самого Мержанова.
Со временем Мержанов становится одним из самых востребованных советских архитекторов.
Казалось бы, все было хорошо. Мирону Ивановичу доверял не только Иосиф Виссарионович Сталин, но и высшее руководство страны. Ярким подтверждением этого является тот факт, что в годы Великой Отечественной войны Мержанов занимается строительством оборонительных сооружений вокруг Москвы, обустраивает бомбоубежища. На Мирона Ивановича была возложена подготовка станции метро «Маяковская» к проведению там 6 ноября 1941 года торжественного заседания, посвященного 24-й годовщине Октябрьской революции.
В народе говорят, что от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Я бы еще добавил, бойся любви власть предержащих. Ведь у любого яркого и талантливого человека всегда есть завистники. Как бы там ни было, но в 1943 году Мержанов был арестован. Мирона Ивановича приговорили к десяти годам лагерей. Он был этапирован в Комсомольск-на-Амуре. Вскоре из общей зоны Мержанова перевели в производственный барак-шарашку. Была также арестована и жена Мержанова Елизавета Эммануиловна. Бедная женщина не выдержала суровых испытаний и умерла. Были репрессированы и коллеги Мержанова, близко общавшиеся с ним.
Но и в «шарашках» Мирон Иванович продолжает плодотворно работать. В 1948 году Мержанова неожиданно этапом отправляют в Москву. Далее его ведут на встречу к министру госбезопасности Виктору Семеновичу Абакумову. Министр поручает Мержанову разработать проект санатория МГБ в Сочи. Мержанов начинает строить одно из своих лучших произведений − санаторий имени Дзержинского. Однако после ареста самого министра Абакумова в конце 1951 года Мержанов был отстранен от стройки и отправлен в тюрьму. Сначала в Иркутск, затем в Красноярск.
В 1954 году, после смерти Сталина, Мержанова освободили, но отправили в бессрочную ссылку. А уже в 1956 году талантливый советский архитектор был полностью реабилитирован.
Мирон Иванович, находясь в ссылке в Красноярске, построил там немало зданий. Так, по его проектам были возведены Дом Советов, Центральный райком КПСС, Красноярское отделение Госбанка, главный корпус медицинского института, Дворец культуры завода «КрасМаш».
В Красноярске Мирон Иванович пользовался большим уважением. С 1954 года возглавлял «Красноярскгражданпроект». Интересно, что в это же время главным архитектором города был тоже известный архитектор, товарищ Мержанова, ссыльный армянин Геворг Кочар.
В 1960 году Мержанов уехал из Красноярска в Москву. Работал в Моспроекте-1. Умер Мирон Иванович Мержанов 13 декабря 1975 года тоже в столице. Похоронен на Армянском кладбище.
У талантливого архитектора Мержанова была непростая жизнь, но очень насыщенная и яркая. А главное − он оставил после себя большое наследие. И мы, сегодняшние ростовчане, должны гордиться тем, что Мирон Иванович был нашим земляком.
Георгий Багдыков