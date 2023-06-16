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Молоко с фермы в Ростовской области утилизировали после купания фермера и чиновника

16 июня 2023, 09:40
Фото: pxhere.com
Молоко с фермы в Ростовской области утилизировали после купания фермера и чиновника
Роспотребнадзор объявил, куда исчезло молоко, в котором купались донской чиновник и фермер из Семикаракорского района Ростовской области, информация об этом появилась в Telegram-канале надзорного органа.

Напомним, депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в федеральный Роспотребнадзор, чтобы добиться проверки молочной фермы, на которой сняли скандальное видео с купанием полностью обнаженных мужчин в молоке.

Днем пятницы, 16 июня, в федеральном Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты областного управления надзорного органа расследовали инцидент и подтвердили показания супруги фермера.

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В официальном сообщении сказано, что юрлицо, которое арендовало цех, находится в стадии ликвидации, а Семикаракорский маслосырзавод не получал сырье с этой фермы. Это подтверждают и данные системы «Меркурий», которые доказывают, что сырье из чана после купания не реализовали.

Сами герои ролика утверждают, что молоко уже было прокисшим, после «заплыва» его слили на территорию рядом с фермой — это утверждение проверят.

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