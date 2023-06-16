В официальном сообщении сказано, что юрлицо, которое арендовало цех, находится в стадии ликвидации, а Семикаракорский маслосырзавод не получал сырье с этой фермы. Это подтверждают и данные системы «Меркурий», которые доказывают, что сырье из чана после купания не реализовали.