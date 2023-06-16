Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Напомним, депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в федеральный Роспотребнадзор, чтобы добиться проверки молочной фермы, на которой сняли скандальное видео с купанием полностью обнаженных мужчин в молоке.
Днем пятницы, 16 июня, в федеральном Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты областного управления надзорного органа расследовали инцидент и подтвердили показания супруги фермера.
В официальном сообщении сказано, что юрлицо, которое арендовало цех, находится в стадии ликвидации, а Семикаракорский маслосырзавод не получал сырье с этой фермы. Это подтверждают и данные системы «Меркурий», которые доказывают, что сырье из чана после купания не реализовали.
Сами герои ролика утверждают, что молоко уже было прокисшим, после «заплыва» его слили на территорию рядом с фермой — это утверждение проверят.