Напомним, видео с голыми мужчинами, купавшимися в чане с молоком обрело большой общественный резонанс. Выяснилось, что героями ролика оказались фермер Дмитрий Ганженко и бывший полицейский Максим Маслаков. Жена Ганженко заявила, что мужчины якобы купались не в молоке, а в неких химикатах.