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Published Сегодня, 14:08

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Молоко, в котором купались голые мужчины в Ростовской области, не было реализовано

16 июня 2023, 14:08
Фото: 1MI
Молоко, в котором купались мужчины в Ростовской области, не поставлялось на продажу
Молоко из чана, в котором купались голые мужчины в Ростовской области, не поставлялось на продажу, заявили в Роспотребнадзоре.

Федеральный Роспотребнадзор обратил внимание на купание двух жителей Ростовской области в чане с молоком. Мужчины «приняли ванну» в одном из цехов фермы, расположенное в Семикаракорском районе.

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Местные сотрудники надзорного ведомства уже провели расследование инцидента и установили, что сырье с фермы не поставлялось для реализации, а юридическое лицо, арендующее цех, находится в стадии ликвидации.

Напомним, видео с голыми мужчинами, купавшимися в чане с молоком обрело большой общественный резонанс. Выяснилось, что героями ролика оказались фермер Дмитрий Ганженко и бывший полицейский Максим Маслаков. Жена Ганженко заявила, что мужчины якобы купались не в молоке, а в неких химикатах.

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#Общество#Роспотребнадзор#Новости#Ростовская область
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