Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Федеральный Роспотребнадзор обратил внимание на купание двух жителей Ростовской области в чане с молоком. Мужчины «приняли ванну» в одном из цехов фермы, расположенное в Семикаракорском районе.
Местные сотрудники надзорного ведомства уже провели расследование инцидента и установили, что сырье с фермы не поставлялось для реализации, а юридическое лицо, арендующее цех, находится в стадии ликвидации.
Напомним, видео с голыми мужчинами, купавшимися в чане с молоком обрело большой общественный резонанс. Выяснилось, что героями ролика оказались фермер Дмитрий Ганженко и бывший полицейский Максим Маслаков. Жена Ганженко заявила, что мужчины якобы купались не в молоке, а в неких химикатах.