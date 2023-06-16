Облизбирком рассказал о нюансах предстоящих выборов

У представителей партий было немало вопросов, касающихся работы СМИ во время дней, отведенных на голосование. Как известно, некоторые политические объединения и партии имеют свои информационные издания. Теперь представители средств массовой информации могут быть аккредитованы для работы на избирательном участке только в том случае, если находятся в штате не меньше двух месяцев с даты опубликования решения о назначении выборов. Фото- и видеосъемка для СМИ и наблюдателей разрешена, если она не нарушает конфиденциальность и тайну голосования.