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Облизбирком рассказал о нюансах предстоящих выборов

16 июня 2023, 14:43
Фото: Избирком Ростовской области
Облизбирком рассказал о нюансах предстоящих выборов
В Ростове-на-Дону прошел семинар, организованный избирательной комиссией Ростовской области для представителей политических партий, участников предстоящего большого политического марафона — в начале осени на Дону состоится в общей сложности 14-ть избирательных кампаний.

Их будет отличать ряд особенностей и нововведений.

Напомним, что в сентябре этого года в Ростовской области пройдут выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва. Кроме того, в городах и поселениях состоятся основные и дополнительные выборы в местные парламенты. Для предоставления избирателям более широких возможностей для голосования это право можно будет реализовать в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября.

Появились новые ресурсы для проведения политической агитации, которая теперь не ограничивается распространением одной лишь печатной продукции. С этого года избирателю можно вручить помимо листовки и что-то более полезное при условии, что стоимость такой агитки не должна превышать 287,5 рубля (2% от величины прожиточного минимума), к тому же она должна быть изготовлена специально в рамках проведения избирательной кампании и заявлена соответствующим образом. Так что просто купить продуктовый набор в магазине не получится.

У представителей партий было немало вопросов, касающихся работы СМИ во время дней, отведенных на голосование. Как известно, некоторые политические объединения и партии имеют свои информационные издания. Теперь представители средств массовой информации могут быть аккредитованы для работы на избирательном участке только в том случае, если находятся в штате не меньше двух месяцев с даты опубликования решения о назначении выборов. Фото- и видеосъемка для СМИ и наблюдателей разрешена, если она не нарушает конфиденциальность и тайну голосования.

Представители облизбиркома напомнили присутствующим о сроках и порядке выдвижения кандидатов, обсудили тонкости предвыборной агитации и ряд других актуальных вопросов.

#Елена Янкевич
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