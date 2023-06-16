Облизбирком рассказал о нюансах предстоящих выборов

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Их будет отличать ряд особенностей и нововведений.
Напомним, что в сентябре этого года в Ростовской области пройдут выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва. Кроме того, в городах и поселениях состоятся основные и дополнительные выборы в местные парламенты. Для предоставления избирателям более широких возможностей для голосования это право можно будет реализовать в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября.
Появились новые ресурсы для проведения политической агитации, которая теперь не ограничивается распространением одной лишь печатной продукции. С этого года избирателю можно вручить помимо листовки и что-то более полезное при условии, что стоимость такой агитки не должна превышать 287,5 рубля (2% от величины прожиточного минимума), к тому же она должна быть изготовлена специально в рамках проведения избирательной кампании и заявлена соответствующим образом. Так что просто купить продуктовый набор в магазине не получится.
У представителей партий было немало вопросов, касающихся работы СМИ во время дней, отведенных на голосование. Как известно, некоторые политические объединения и партии имеют свои информационные издания. Теперь представители средств массовой информации могут быть аккредитованы для работы на избирательном участке только в том случае, если находятся в штате не меньше двух месяцев с даты опубликования решения о назначении выборов. Фото- и видеосъемка для СМИ и наблюдателей разрешена, если она не нарушает конфиденциальность и тайну голосования.
Представители облизбиркома напомнили присутствующим о сроках и порядке выдвижения кандидатов, обсудили тонкости предвыборной агитации и ряд других актуальных вопросов.