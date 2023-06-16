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«Опасная селедка»: чего ждать Ростовской области после разрушения Каховской ГЭС

16 июня 2023, 13:47
Фото: 1MI
С какими последствиями столкнется Ростовская область после разрушения Каховской ГЭС

Эколог заявил об опасной селедке в Ростовской области после разрушения Каховской ГЭС

Река Припять впадает в Днепр. Из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году в Днепре сохраняются радиационные илы. Но до Ростовской области они вряд ли дойдут, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что Каховская ГЭС разрушилась 11 июня. Эколог отмечает, что радиоактивные илы, которые со времен катастрофы на Чернобыльской АЭС, до сих пор сохраняются в Днепре.

Однако до Ростовской области, по мнению собеседника, они вряд ли дойдут. Спикер разъясняет, что Днепр впадает в Черное море. А течения направлены в сторону Румынии и Болгарии. Вероятнее всего, именно там радиационный фон частично повысится.

«Следует понимать, что и помимо чернобыльских илов, загрязнение реки было очень сильным. Там же долгие годы накапливались различные вредные вещества. Конечно же, для Черного моря это тоже достаточно неприятная экологическая ситуация. Думаю, что западная часть Крыма будет немного затронута», — отмечает эколог.

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Спикер подчеркивает, что на следующий год в Ростовской области, возможно, появится зараженная селедка. Ведь черноморская сельдь относится к видам рыб проходного типа. Весной она собирается в огромные косяки и перемещается в сторону Азовского моря.

«Однако однозначно утверждать об этом пока нельзя. Надо будет смотреть по ситуации», — резюмирует эксперт.

Ранее, известный российский интеллектуал и депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил RostovGazeta, что страх от последствий разрушения Каховской ГЭС, изрядно преувеличен.

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