«Следует понимать, что и помимо чернобыльских илов, загрязнение реки было очень сильным. Там же долгие годы накапливались различные вредные вещества. Конечно же, для Черного моря это тоже достаточно неприятная экологическая ситуация. Думаю, что западная часть Крыма будет немного затронута», — отмечает эколог.