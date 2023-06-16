Открытием Петербургского форума стал «Новый Ростов»

— Сегодня мы подписали важное соглашение о реализации грандиозного проекта. Территория старого аэропорта станет новым Ростовом. Это будет своеобразный микрорайон со всей социальной инфраструктурой, с новыми центрами притяжения для горожан. 132 миллиарда рублей инвестиций, 5 школ, 10 детских садиков. Два огромных парка, 14 бульваров — эта инфраструктура будет располагаться на территории 40 гектар земли. Огромная площадь. И 1 500 000 кв. м. комфортного современного жилья. В сегодняшних экономических условиях реализация проекта займет примерно 8 лет. Такие огромные и сложные проекты, конечно, реализуются при помощи и поддержки губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, правительства. Очень благодарны за доверие, понимаем свою ответственность. При реализации проекта будут применены современные технологии строительной отрасли, современные дизайнерские решения, — рассказал генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.