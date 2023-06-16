Открытием Петербургского форума стал «Новый Ростов»

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Документ подписали глава региона Василий Голубев и генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.
Масштабный инвестиционный проект, который развернется на площади более 367 гектаров, уже называют «Новым Ростовом». В него инвестируют 132 миллиарда рублей. По плану на территории бывшего аэропорта построят 5 школ, 10 детских садов, поликлиники, областной консультативно-диагностический центр. Помимо социальной инфраструктуры здесь появятся спортивные и культурно-досуговые учреждения, предприятия торговли и общепита, службы экстренной помощи и правопорядка, а также 2 храма и часовня. 40 гектаров земли будет отдано под «зеленую застройку» — здесь появятся 2 парка и 14 бульваров.
Старое здание аэровокзала после реконструкции станет основным транспортным узлом Ростова-на-Дону, откуда будут пролегать маршруты в любую точку города и области, появится новая дорожная инфраструктура для скоростного трамвая, а прилегающие улицы расширят.
Что касается жилой застройки, на территории будет построено более 1 500 000 квадратных метров жилья (около 30 000 квартир). Дома и социальную инфраструктуру доверили реализовать лидеру строительной отрасли юга России — группе компаний «ЮгСтройИнвест».
— Сегодня мы подписали важное соглашение о реализации грандиозного проекта. Территория старого аэропорта станет новым Ростовом. Это будет своеобразный микрорайон со всей социальной инфраструктурой, с новыми центрами притяжения для горожан. 132 миллиарда рублей инвестиций, 5 школ, 10 детских садиков. Два огромных парка, 14 бульваров — эта инфраструктура будет располагаться на территории 40 гектар земли. Огромная площадь. И 1 500 000 кв. м. комфортного современного жилья. В сегодняшних экономических условиях реализация проекта займет примерно 8 лет. Такие огромные и сложные проекты, конечно, реализуются при помощи и поддержки губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, правительства. Очень благодарны за доверие, понимаем свою ответственность. При реализации проекта будут применены современные технологии строительной отрасли, современные дизайнерские решения, — рассказал генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.
Для группы компаний «ЮгСтройИнвест» это уже пятый масштабный проект в Ростовской области. Старт уже дан, работа пошла. Причем, приобрести жилье в будущем центре донской столицы можно уже сейчас. В июне открылись продажи квартир в умном квартале «Полёт», который обещает стать самым технологичным комплексом донской столицы — по оценкам экспертов «Полёт» получил престижную награду Urban Awards 2023 в номинации «Премьера года».