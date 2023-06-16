Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Жители Ростовской области смогут наблюдать сегодня редкое космическое явление — парад планет. В прямую линию выстроятся пять планет: Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Астрономы пишут, что лучшее время для наблюдения за парадом планет — это час или два до рассвета. В Ростове это промежуток времени с двух часов ночи до трех с половиной часов утра.
Ранее жители Таганрога в Ростовской области рассказали о солнечном гало в небе.