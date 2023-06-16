rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:58

Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:00

Updated Сегодня, 18:00

Изображение материала

Парад планет смогут увидеть жители Ростовской области в ночь на 17 июня

16 июня 2023, 17:58
Фото: wikipedia.org
В ночь на 17 июня в Ростовской области можно будет наблюдать парад планет
В ночь на 17 июня в Ростовской области можно будет наблюдать парад планет, рассказали в пресс-службе московского планетария.

Жители Ростовской области смогут наблюдать сегодня редкое космическое явление — парад планет. В прямую линию выстроятся пять планет: Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Фотограф из Ростова-на-Дону потратил четыре часа, чтобы заснять Млечный путь
Узнать подробнее

Астрономы пишут, что лучшее время для наблюдения за парадом планет — это час или два до рассвета. В Ростове это промежуток времени с двух часов ночи до трех с половиной часов утра.

Ранее жители Таганрога в Ростовской области рассказали о солнечном гало в небе.

Читайте также:
Редкое природное явление заметили в Ростовской областиВ Ростове-на-Дону появилось редкое небесное явление днем 17 апреляРедкое природное явление увидели жители в Ростове-на-Дону
#Космические явления в Ростовской области#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области тратят миллионы на парки и боятся молока после пикантных купаний
Сегодня, 14:43
Юрист Габович объяснил, как ростовчанам страховать квартиры от попадания беспилотника
Сегодня, 09:14
Жуткий хлопок напугал жителей Западного в Ростове 16 июня
Сегодня, 11:45
«Опасная селедка»: чего ждать Ростовской области после разрушения Каховской ГЭС
Сегодня, 13:47
Эксперт заявил о необходимости возврата скидок за ночной проезд по обходу Аксая
Сегодня, 10:26
Агроном Жарунов объяснил причину неурожая вишни в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 11:57