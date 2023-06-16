Парк Дружба в Ростове защитят от затопления за 56,2 миллиона рублей

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
МБУ ПКИО ДРУЖБА на улице Капустина 1/1а в Ростове выступило заказчиком тендера для поиска подрядчика, который оборудует в парке систему сбора сточных вод за 56,29 миллиона рублей.
В описании объекта закупки указано, что от подрядчика требуется поставить и установить 59 антивандальных и антикоррозийных люков на колодцы парка, их расчетная нагрузка должна составить 250 килоньютонов, а масса полного комплекта поставки не должна быть больше 150 килограммов. Работы необходимо выполнить в срок до 20 ноября текущего года.
Победителя объявят 23 июня.
Ранее благоустройство парка «Дружба» приостановили из-за обильных и продолжительных дождей.