Парк Дружба в Ростове защитят от затопления за 56,2 миллиона рублей

В описании объекта закупки указано, что от подрядчика требуется поставить и установить 59 антивандальных и антикоррозийных люков на колодцы парка, их расчетная нагрузка должна составить 250 килоньютонов, а масса полного комплекта поставки не должна быть больше 150 килограммов. Работы необходимо выполнить в срок до 20 ноября текущего года.