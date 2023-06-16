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Парк Дружба в Ростове защитят от затопления за 56,2 миллиона рублей

16 июня 2023, 09:11
Фото: 1MI
Парк Дружба в Ростове защитят от затопления за 56,2 миллиона рублей
В Ростове на защиту парка «Дружба» от затоплений выделили 56, 2 миллиона рублей, подробности закупки появились в системе «Маркер».

МБУ ПКИО ДРУЖБА на улице Капустина 1/1а в Ростове выступило заказчиком тендера для поиска подрядчика, который оборудует в парке систему сбора сточных вод за 56,29 миллиона рублей.

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В описании объекта закупки указано, что от подрядчика требуется поставить и установить 59 антивандальных и антикоррозийных люков на колодцы парка, их расчетная нагрузка должна составить 250 килоньютонов, а масса полного комплекта поставки не должна быть больше 150 килограммов. Работы необходимо выполнить в срок до 20 ноября текущего года.

Победителя объявят 23 июня.

Ранее благоустройство парка «Дружба» приостановили из-за обильных и продолжительных дождей.

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