Ростовский частный детектив Оганес Бабаджанян рассказал, как определяет сумму своих услуг. По словам специалиста, каждое дело индивидуально и может потребовать разного времени и усилий. Для определения стоимости он проводит беседу с потенциальным клиентом и анализирует необходимые для расследования ресурсы, а затем называет конечную сумму.