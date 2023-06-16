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«Полтора миллиона»: частный детектив рассказал, сколько стоят его услуги в Ростове

16 июня 2023, 17:01
Фото: Craig Whitehead/unsplash.com
Частный детектив рассказал, сколько стоят его услуги в Ростове

Частный детектив Бабаджанян рассказал, сколько стоят его услуги в Ростове

Стоимость услуг детектива в Ростове может достигать полутора миллиона рублей, рассказал корреспонденту RostovGazeta частный детектив Оганес Бабаджанян.

Ростовский частный детектив Оганес Бабаджанян рассказал, как определяет сумму своих услуг. По словам специалиста, каждое дело индивидуально и может потребовать разного времени и усилий. Для определения стоимости он проводит беседу с потенциальным клиентом и анализирует необходимые для расследования ресурсы, а затем называет конечную сумму.

Бабаджанян предпочитает брать оплату сразу, однако есть детективы, выставляющие счет по окончании расследования.

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Максимальная сумма, которую сыщик брал за дело, составила полтора миллиона рублей. Тогда ему пришлось возвращать из Египта похищенного у ростовчанки мужем-арабом сына.

Большой материал RostovGazeta о работе частных детективов читайте по ссылке.

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