Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Ростовский частный детектив Оганес Бабаджанян рассказал, как определяет сумму своих услуг. По словам специалиста, каждое дело индивидуально и может потребовать разного времени и усилий. Для определения стоимости он проводит беседу с потенциальным клиентом и анализирует необходимые для расследования ресурсы, а затем называет конечную сумму.
Бабаджанян предпочитает брать оплату сразу, однако есть детективы, выставляющие счет по окончании расследования.
Максимальная сумма, которую сыщик брал за дело, составила полтора миллиона рублей. Тогда ему пришлось возвращать из Египта похищенного у ростовчанки мужем-арабом сына.
Большой материал RostovGazeta о работе частных детективов читайте по ссылке.