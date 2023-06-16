Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Пробка образовалась на дороге между Ростовом и Таганрогом. Трудности с движением машин наблюдаются в районе Мержаново. Сейчас длина затора составляет примерно 13 километров.
На картах указано, что на этом участке дороги проводятся ремонтные работы. Также ситуацию осложнило произошедшее неподалеку ДТП.
Официальных подробностей об инциденте пока не поступало.
Водителям рекомендуют заранее продумывать маршрут движения, чтобы не потерять время в пробке.
Ранее два военных грузовика слетели с трассы в Ростовской области.