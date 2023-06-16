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Пробка более 13 километров образовалась на трассе между Ростовом и Таганрогом 16 июня

16 июня 2023, 14:56
Фото: 1MI
Многокилометровый затор образовался на дороге между Ростовом и Таганрогом
Многокилометровый затор образовался на дороге между Ростовом и Таганрогом, сообщают «Яндекс. Карты».

Пробка образовалась на дороге между Ростовом и Таганрогом. Трудности с движением машин наблюдаются в районе Мержаново. Сейчас длина затора составляет примерно 13 километров.

На картах указано, что на этом участке дороги проводятся ремонтные работы. Также ситуацию осложнило произошедшее неподалеку ДТП.

Официальных подробностей об инциденте пока не поступало.

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Водителям рекомендуют заранее продумывать маршрут движения, чтобы не потерять время в пробке.

Ранее два военных грузовика слетели с трассы в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Происшествие#Транспорт#Происшествия
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