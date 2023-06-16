Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал ТАСС, что проезд по новой трассе, которая соединит Ростов с Крымом через новые регионы, может быть платным. Власти пойдут на этот шаг, чтобы окупить проект и создать условия для его развития.