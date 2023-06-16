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Проезд по новой дороге из Ростова в Крым может стать платным

16 июня 2023, 16:50
Фото: 1MI
Проезд по трассе из Ростова в Крым через новые регионы может быть платным
Проезд по трассе из Ростова в Крым через новые регионы может быть платным, рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал ТАСС, что проезд по новой трассе, которая соединит Ростов с Крымом через новые регионы, может быть платным. Власти пойдут на этот шаг, чтобы окупить проект и создать условия для его развития.

Балицкий добавил, что дорога будет проходит по территории свободной экономической зоны, которую хотят создать в новых регионах страны.

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Трасса соединит Ростов-на-Дону с Джанкоем. Длина дороги составит 600 километров. В ее строительство обойдется в 400 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что железную дорогу из Крыма построят через Ростовскую область.

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#Виктория Прутковская#Транспорт#Строительство дорог#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Крым#Республика Крым#Доехать из Ростова в Крым#Запорожская область
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