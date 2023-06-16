Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал ТАСС, что проезд по новой трассе, которая соединит Ростов с Крымом через новые регионы, может быть платным. Власти пойдут на этот шаг, чтобы окупить проект и создать условия для его развития.
Балицкий добавил, что дорога будет проходит по территории свободной экономической зоны, которую хотят создать в новых регионах страны.
Трасса соединит Ростов-на-Дону с Джанкоем. Длина дороги составит 600 километров. В ее строительство обойдется в 400 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что железную дорогу из Крыма построят через Ростовскую область.