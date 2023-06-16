Путин: «Зонтичный» механизм кредитования МСП следует продлить до 2030 года

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Российский лидер заявил о том, что указанный механизм нужно нарастить, и отметил необходимость его продления до 2030 года.
«Надо сказать, что хорошо этот механизм работает. Конечно, спрос на такой инструмент еще выше, особенно в таких отраслях, как промышленность, туризм, информационные технологии, поэтому предлагаю нарастить этот ресурс, продлить механизм „зонтичных“ поручительств до 2030 года», — отметил Путин в своей речи. Он поручил правительству установить целевые лимиты наращивания объемов указанного эффективного вида кредитования. Об этом сообщает ТАСС.
Также президент подчеркнул в своем обращении к министру финансов Антону Силуанову, что не устанавливает величину целевых лимитов, а просит представителей правительства разработать и установить эти стандарты.
Данные меры должны быть применены для повышения эффективности использования указанного вида кредитования в качестве инструмента развития экономики в целом.
В ходе своего выступления Владимир Путин рассказал, что под «зонтичным» кредитованием понимаются поручительства Корпорации МСП. Такой вариант возможен, когда бизнесменам не хватает залога для оформления кредитного займа. Глава государства подчеркнул, что такой механизм работает на территории всех субъектов Российской Федерации, и рассказал, что в рамках «зонтичного» кредитования в стране оформлено более 39 тыс. кредитных займов на общую сумму свыше 350 млрд рублей. «Вот смотрите, в 2022 году по сравнению с 2020-м количество кредитов с поручительством для обрабатывающих производств возросло в семь раз, а для предпринимателей в сфере IT-технологий — в 46 раз», — рассказал президент.