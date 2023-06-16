Путин: «Зонтичный» механизм кредитования МСП следует продлить до 2030 года

В ходе своего выступления Владимир Путин рассказал, что под «зонтичным» кредитованием понимаются поручительства Корпорации МСП. Такой вариант возможен, когда бизнесменам не хватает залога для оформления кредитного займа. Глава государства подчеркнул, что такой механизм работает на территории всех субъектов Российской Федерации, и рассказал, что в рамках «зонтичного» кредитования в стране оформлено более 39 тыс. кредитных займов на общую сумму свыше 350 млрд рублей. «Вот смотрите, в 2022 году по сравнению с 2020-м количество кредитов с поручительством для обрабатывающих производств возросло в семь раз, а для предпринимателей в сфере IT-технологий — в 46 раз», — рассказал президент.