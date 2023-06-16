РЭО и Башкирия подписали соглашение о сотрудничестве по трем проектам ТКО

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В Башкирии планируются создание новых объектов обращения с ТКО, а также реконструкция и модернизация уже действующих. Инвестпроекты будут реализованы на основе концессий. Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев. Он обратил внимание на то, что все больше российских субъектов отдают предпочтение концессионному механизму при реализации инвестиционных проектов. С Башкирией уже подписано соглашение о поддержке таких инвестпроектов, пишет mkset.ru.
ППК «РЭО» рассмотрит возможность предоставить финансовую поддержку проектам за счет средств от выпуска облигаций компании.
По словам Андрея Назарова, в Башкирии планируют реализовать концессионные проекты по строительству и эксплуатации объектов обращения с отходами. Общая производственная мощность новых объектов составит 600 000 тонн в год. Новые КПО возведут на территориях Краснокамского и Дюртюлинского районов. Еще один объект появится в Уфимской агломерации. Требующийся объем финансирования для реализации всех трех проектов составляет порядка десяти миллиардов рублей.