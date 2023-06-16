РЭО и Башкирия подписали соглашение о сотрудничестве по трем проектам ТКО

В Башкирии планируются создание новых объектов обращения с ТКО, а также реконструкция и модернизация уже действующих. Инвестпроекты будут реализованы на основе концессий. Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев. Он обратил внимание на то, что все больше российских субъектов отдают предпочтение концессионному механизму при реализации инвестиционных проектов. С Башкирией уже подписано соглашение о поддержке таких инвестпроектов, пишет mkset.ru.