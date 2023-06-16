РЭО и Финансовый университет на ПМЭФ-2023 заключили договор о сотрудничестве

Отмечается, что РЭО и Финансовый университет совместно будут разрабатывать программы в сфере учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, а также программы по развитию проектной деятельности учащихся. Кроме этого, стороны займутся научно-исследовательскими разработками.