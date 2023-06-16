РЭО и Финансовый университет на ПМЭФ-2023 заключили договор о сотрудничестве

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Документ был подписан гендиректором РЭО Денисом Буцаевым и ректором Финансового университета Станиславом Прокофьевым на встрече, которая состоялась на полях Петербургского международного экономического форума — 2023, передает gorod55.ru.
Денис Буцаев отметил, что подготовка квалифицированных кадров для отрасли обращения с ТКО является необходимым направлением работы для формирования экономики замкнутого цикла в стране.
На базе вузов Российский экологический оператор готовит профессионалов, занимается повышением квалификации своих сотрудников, принимает участие в совместных образовательных мероприятиях. Также студенты проходят в РЭО стажировку.
По словам главы РЭО, эта работа будет продолжена в рамках подписанного соглашения с Финансовым университетом. Буцаев выразил уверенность в продуктивном сотрудничестве с этим вузом.
Отмечается, что РЭО и Финансовый университет совместно будут разрабатывать программы в сфере учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, а также программы по развитию проектной деятельности учащихся. Кроме этого, стороны займутся научно-исследовательскими разработками.
Соглашение предусматривает проведение специалистами РЭО бизнес-кейсов, мастер-классов, деловых игр и тренингов для студентов и выпускников Финансового университета.
Также Российский экологический оператор будет содействовать в организации стажировок и трудоустройстве выпускников вуза в структурные подразделения ППК. Университет, в свою очередь, поможет РЭО в повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников компании по нужным направлениям.