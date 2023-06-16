rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Изображение материала

РЭО и Финансовый университет на ПМЭФ-2023 заключили договор о сотрудничестве

16 июня 2023, 14:14
ППК «Российский экологический оператор» подписала соглашение с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Стороны будут сотрудничать в сфере подготовки кадров для экономики замкнутого цикла, а также разработки учебных программ, переподготовки, стажировки и повышения квалификации.

Документ был подписан гендиректором РЭО Денисом Буцаевым и ректором Финансового университета Станиславом Прокофьевым на встрече, которая состоялась на полях Петербургского международного экономического форума — 2023, передает gorod55.ru.

Денис Буцаев отметил, что подготовка квалифицированных кадров для отрасли обращения с ТКО является необходимым направлением работы для формирования экономики замкнутого цикла в стране.

На базе вузов Российский экологический оператор готовит профессионалов, занимается повышением квалификации своих сотрудников, принимает участие в совместных образовательных мероприятиях. Также студенты проходят в РЭО стажировку.

По словам главы РЭО, эта работа будет продолжена в рамках подписанного соглашения с Финансовым университетом. Буцаев выразил уверенность в продуктивном сотрудничестве с этим вузом.

Отмечается, что РЭО и Финансовый университет совместно будут разрабатывать программы в сфере учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, а также программы по развитию проектной деятельности учащихся. Кроме этого, стороны займутся научно-исследовательскими разработками.

Соглашение предусматривает проведение специалистами РЭО бизнес-кейсов, мастер-классов, деловых игр и тренингов для студентов и выпускников Финансового университета.

Также Российский экологический оператор будет содействовать в организации стажировок и трудоустройстве выпускников вуза в структурные подразделения ППК. Университет, в свою очередь, поможет РЭО в повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников компании по нужным направлениям.

Подпишитесь
«Опасная селедка»: чего ждать Ростовской области после разрушения Каховской ГЭС
Сегодня, 13:47
Юрист Габович объяснил, как ростовчанам страховать квартиры от попадания беспилотника
Сегодня, 09:14
Жуткий хлопок напугал жителей Западного в Ростове 16 июня
Сегодня, 11:45
«Опасная селедка»: чего ждать Ростовской области после разрушения Каховской ГЭС
Сегодня, 13:47
Эксперт заявил о необходимости возврата скидок за ночной проезд по обходу Аксая
Сегодня, 10:26
Парк Дружба в Ростове защитят от затопления за 56,2 миллиона рублей
Сегодня, 09:11