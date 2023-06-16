РЭО и «Сибстекло» будут сотрудничать по проектам в области утилизации стекла в СФО

Реализация одного такого проекта оценивается в 340 миллионов рублей. В пилотном проекте будут задействованы производители оборудования. Они помогут создать современный технологический комплекс, в котором предусмотрена возможность быстрого демонтажа и перевода мощностей в другой экопромышленный парк. Речь идет о случаях, когда на территории ЭПП планируется построить перерабатывающий завод.