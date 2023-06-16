РЭО и «Сибстекло» будут сотрудничать по проектам в области утилизации стекла в СФО

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Генеральный директор компании Антон Мор и РЭО уже заключили соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2023, пишет atas.info.
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, подписанное соглашение гарантирует развитие сферы утилизации стеклянных отходов и производства продукции из стеклобоя. В экопромышленном парке (ЭПП) в СФО планируют построить стеклообогатительную фабрику, мощность которой составит порядка 200 000 тонн в год.
«Создание крупного предприятия по подготовке стеклобоя закроет дополнительно около 50% потребности в переработке отходов стекла в СФО. Совместно с „Сибстеклом“, являющимся потенциальным резидентом парка, мы подготовим дорожную карту по всем мероприятиям в рамках реализации проекта», — рассказал Денис Буцаев.
Глава РЭО обратил внимание на то, что в перспективе опыт создания подобных фабрик можно будет применять в остальных субъектах и федеральных округах.
Реализация одного такого проекта оценивается в 340 миллионов рублей. В пилотном проекте будут задействованы производители оборудования. Они помогут создать современный технологический комплекс, в котором предусмотрена возможность быстрого демонтажа и перевода мощностей в другой экопромышленный парк. Речь идет о случаях, когда на территории ЭПП планируется построить перерабатывающий завод.
Таким образом, при условии планового финансирования реализация первого этапа может завершиться уже во втором квартале 2024 года. Одновременно с этим ведется работа, направленная на масштабирование проекта на территории других регионов Сибири, а также федеральных округов.