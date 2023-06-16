РЭО предоставит до 5 млрд рублей для создания объекта ТКО в Магаданской области

Производственная мощность нового комплекса составит 55 000 тонн отходов в год. Отмечается, что объект сможет производить обработку более 80% ТКО региона. Финансирование будет предоставлено осенью этого года в размере до пяти миллиардов рублей. Средства на эти цели будут получены от размещения облигаций ППК. В целом для реализации проекта потребуется 6,5 миллиарда рублей инвестиций.