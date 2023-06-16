РЭО предоставит до 5 млрд рублей для создания объекта ТКО в Магаданской области

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Встреча прошла на полях ПМЭФ — 2023, пишет vostokmedia.com.
По словам Дениса Буцаева, РЭО активно взаимодействует с Магаданом при реализации концессионного проекта по строительству КПО.
Производственная мощность нового комплекса составит 55 000 тонн отходов в год. Отмечается, что объект сможет производить обработку более 80% ТКО региона. Финансирование будет предоставлено осенью этого года в размере до пяти миллиардов рублей. Средства на эти цели будут получены от размещения облигаций ППК. В целом для реализации проекта потребуется 6,5 миллиарда рублей инвестиций.
Сейчас объект находится на стадии проектирования. Реализацией проекта занимается компания «Магаданская экологическая концессия». Буцаев и Носов также рассмотрели возможность включения данного инвестпроекта в мастер-план развития Магадана.