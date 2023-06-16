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РЭО предоставит до 5 млрд рублей для создания объекта ТКО в Магаданской области

16 июня 2023, 11:44
Фото: 1MI
Публично-правовая компания «РЭО» готова предоставить до пяти миллиардов рублей для возведения мусороперерабатывающего комплекса на территории Магаданской области. Гендиректор Денис Буцаев встретился с губернатором региона Сергеем Носовым, чтобы обсудить детали проекта.

Встреча прошла на полях ПМЭФ — 2023, пишет vostokmedia.com.

По словам Дениса Буцаева, РЭО активно взаимодействует с Магаданом при реализации концессионного проекта по строительству КПО.

Производственная мощность нового комплекса составит 55 000 тонн отходов в год. Отмечается, что объект сможет производить обработку более 80% ТКО региона. Финансирование будет предоставлено осенью этого года в размере до пяти миллиардов рублей. Средства на эти цели будут получены от размещения облигаций ППК. В целом для реализации проекта потребуется 6,5 миллиарда рублей инвестиций.

Сейчас объект находится на стадии проектирования. Реализацией проекта занимается компания «Магаданская экологическая концессия». Буцаев и Носов также рассмотрели возможность включения данного инвестпроекта в мастер-план развития Магадана.

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