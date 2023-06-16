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Роспотребнадзор рассказал, где в Ростовской области самые грязные водоемы

16 июня 2023, 16:36
Фото: 1MI
Наибольшее загрязнение воды наблюдается в водоемах Ростова и Таганрога
Наибольшее загрязнение воды наблюдается в водоемах Ростова и Таганрога, сообщили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор проверил качество воды в водоемах Ростовской области. Воду проверяют на наличие микробов, паразитов и вирусов. Из общего числа проверенных проб воды гигиеническим нормативам не соответствовали 28% проб.

Однако в надзорном ведомстве отмечают, что возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе вирусов, в водоемах Ростовской области не нашли.

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Самыми загрязненными в регионе оказались зоны рекреации в Ростове, Таганроге, а также в Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

Ранее эколог разъяснил, почему в водоемах Ростовской области летом лучше не купаться.

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