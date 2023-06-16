Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Роспотребнадзор проверил качество воды в водоемах Ростовской области. Воду проверяют на наличие микробов, паразитов и вирусов. Из общего числа проверенных проб воды гигиеническим нормативам не соответствовали 28% проб.
Однако в надзорном ведомстве отмечают, что возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе вирусов, в водоемах Ростовской области не нашли.
Самыми загрязненными в регионе оказались зоны рекреации в Ростове, Таганроге, а также в Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.
Ранее эколог разъяснил, почему в водоемах Ростовской области летом лучше не купаться.