Россияне предпочли черешню остальным ягодам

Рост онлайн-заказов на 67% (в сравнении с прошлым сезоном) первых фруктов и ягод в начале июня отмечают и аналитики МТС Банка.Средний чек незначительно снизился — на 4% до 3045 рублей. Примечательно, что при офлайнпокупках на рынках средний чек в июне этого года составил всего 400 рублей, это вызвано тем, что разные продукты приходится оплачивать в разных точках. Рост популярности онлайн-покупок на рынках эксперты связывают со значительной маржой во времени: оформить онлайн-заказ можно за несколько минут, а посещение рынка может отнять несколько часов.