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Россияне предпочли черешню остальным ягодам

16 июня 2023, 06:55
Фото: rostovgazeta.ru
Россияне предпочли черешню остальным ягодам
Совместное исследование аналитиков сервиса Ozon fresh, МТС Банка и маркетплейса услуг YouDo.com на самый популярный фрукт (или ягоду) в первой половине июня 2023 года вывело черешню в абсолютные лидеры среди отечественных потребителей.

При этом россияне стали чаще заказывать онлайн.

В начале лета начинается традиционное негласное соревнование среди любителейклубники и черешни — какая ягода лучше. Сервис быстрой доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса Ozonfresh выяснил, что большинство сердец занято черешней. За нее проголосовало 36% из 2500 опрошенных. Клубнику выбрал каждый четвертый россиянин. Голубику предпочли 10% респондентов, а крыжовник и ежевику — по 5% соответственно. Остальные респонденты откровенно признались, что хотят всего и побольше.

В пользу черешни свидетельствуют и данные продаж на Ozon fresh за первые две недели июня этого года: ее заказывали в четыре раза чаще, чем клубнику. А в целом продажи ягод выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики сервиса отмечают ощутимый рост доверия россиян к покупке любимых сезонных ягод и фруктов онлайн.

Рост онлайн-заказов на 67% (в сравнении с прошлым сезоном) первых фруктов и ягод в начале июня отмечают и аналитики МТС Банка.Средний чек незначительно снизился — на 4% до 3045 рублей. Примечательно, что при офлайнпокупках на рынках средний чек в июне этого года составил всего 400 рублей, это вызвано тем, что разные продукты приходится оплачивать в разных точках. Рост популярности онлайн-покупок на рынках эксперты связывают со значительной маржой во времени: оформить онлайн-заказ можно за несколько минут, а посещение рынка может отнять несколько часов.

«Работа в саду, огороде и на участке» — этот вид услуг (согласно данным маркетплейса услуг YouDo.com) в первой половине июня стал одним из самых востребованных: спрос на сборщиков ягод, фруктов и зелени вырос на 37% по сравнению с первыми двумя неделями мая 2023 года. Пользователи часто ищут желающих заняться различными работами в саду и на участке: садовников, помощников по хозяйству, тех, кто поможет вспахать землю, прополоть грядки, огород, посадить деревья и кустарники.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных сервиса Ozon fresh, маркетплейса услуг YouDo.com и по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России за май–июнь 2022 и 2023 годов.

#Елена Янкевич
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