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Стало известно, зачем в Ростове вновь ремонтируют идеальную дорогу в районе Сурб Хача

16 июня 2023, 07:21
Фото: Николай Павленко
Ростовчане жалуются на асфальтирование идеальной дороги вдоль церкви Сурб Хач

Ростовчане пожаловались на асфальтирование идеальной дороги вдоль церкви Сурб Хач

В редакцию RostovGazeta обратились горожане. Люди возмущены тем, что на идеальной, по их словам, дороге возле церкви Сурб Хач в Ростове снова меняют асфальт.

Ростовчане рассказывают, что благоустройство дороги на пересечении бульвара Комарова с улицей Баграмяна вдоль стены церкви Сурб Хач завершилось в прошлом году. Сделанная дорога очень понравилась местным жителям. Однако радость горожан длилась недолго.

«Дорога была идеальной, без единого изъяна. А сейчас на ней сняли поверхность ровного асфальта и собираются асфальтировать заново. Причем рядом, на углу возле дома, стоит разбитая дорога с огромными ямами. Годами на нее не обращают внимание. А тут решили вдруг переделать идеальную дорогу?» — задается вопросом инициативный местный житель Николай Павленко.

"Дорога была идеальной...А сейчас на ней сняли поверхность ровного асфальта и собираются асфальтировать заново"."Дорога была идеальной...А сейчас на ней сняли поверхность ровного асфальта и собираются асфальтировать заново".
"Дорога была идеальной...А сейчас на ней сняли поверхность ровного асфальта и собираются асфальтировать заново"."Дорога была идеальной...А сейчас на ней сняли поверхность ровного асфальта и собираются асфальтировать заново".
"Дорога была идеальной...А сейчас на ней сняли поверхность ровного асфальта и собираются асфальтировать заново"."Дорога была идеальной...А сейчас на ней сняли поверхность ровного асфальта и собираются асфальтировать заново".
"Дорога была идеальной...А сейчас на ней сняли поверхность ровного асфальта и собираются асфальтировать заново"."Дорога была идеальной...А сейчас на ней сняли поверхность ровного асфальта и собираются асфальтировать заново".
"Дорога была идеальной...А сейчас на ней сняли поверхность ровного асфальта и собираются асфальтировать заново".
Фото: Николай Павленко

Люди добавляют, что в попытке выяснить ситуацию, пытались поговорить с рабочими.

«Но рабочие опускают глаза и недоумевают: „Все же все понимают. Какие к нам претензии?“. А на вопрос о том, кто принял решение перестелить идеальное асфальтовое покрытие на дороге, они многозначительно поднимают палец вверх», — возмущается горожанин.

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После обращений в администрации всех уровней корреспонденту RostovGazeta порекомендовали уточнить вопрос в Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Там сообщили, что работы на дороге выполняются по гарантии.

«В прошлом году делали улицу, а сейчас выявлены нарушения. Подрядчик за свой счет заново перестилает покрытие. Вчера люди к нам уже обращались, мы разъяснили, что подрядчик устраняет нарушения не за счет бюджета, а за свой личный счет», — подчеркнули в Дирекции.

Ранее RostovGazeta сообщала, что плачевным состоянием ростовских дорог заинтересовались на федеральном уровне.

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