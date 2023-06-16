«Дорога была идеальной, без единого изъяна. А сейчас на ней сняли поверхность ровного асфальта и собираются асфальтировать заново. Причем рядом, на углу возле дома, стоит разбитая дорога с огромными ямами. Годами на нее не обращают внимание. А тут решили вдруг переделать идеальную дорогу?» — задается вопросом инициативный местный житель Николай Павленко.