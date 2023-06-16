Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Ростовчане рассказывают, что благоустройство дороги на пересечении бульвара Комарова с улицей Баграмяна вдоль стены церкви Сурб Хач завершилось в прошлом году. Сделанная дорога очень понравилась местным жителям. Однако радость горожан длилась недолго.
«Дорога была идеальной, без единого изъяна. А сейчас на ней сняли поверхность ровного асфальта и собираются асфальтировать заново. Причем рядом, на углу возле дома, стоит разбитая дорога с огромными ямами. Годами на нее не обращают внимание. А тут решили вдруг переделать идеальную дорогу?» — задается вопросом инициативный местный житель Николай Павленко.
Люди добавляют, что в попытке выяснить ситуацию, пытались поговорить с рабочими.
«Но рабочие опускают глаза и недоумевают: „Все же все понимают. Какие к нам претензии?“. А на вопрос о том, кто принял решение перестелить идеальное асфальтовое покрытие на дороге, они многозначительно поднимают палец вверх», — возмущается горожанин.
После обращений в администрации всех уровней корреспонденту RostovGazeta порекомендовали уточнить вопрос в Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Там сообщили, что работы на дороге выполняются по гарантии.
«В прошлом году делали улицу, а сейчас выявлены нарушения. Подрядчик за свой счет заново перестилает покрытие. Вчера люди к нам уже обращались, мы разъяснили, что подрядчик устраняет нарушения не за счет бюджета, а за свой личный счет», — подчеркнули в Дирекции.
Ранее RostovGazeta сообщала, что плачевным состоянием ростовских дорог заинтересовались на федеральном уровне.