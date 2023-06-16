Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Попытка ростовчан заказать справку об остатках на счетах вкладов в приложении ВТБ, сегодня, дескать, потерпела фиаско.
«По остатку на карте справка предоставляется, а по вкладам — нет», — возмущаются жители Ростова.
Горожане добавляют, что при обращении в техподдержку ВТБ, сотрудник подтвердил наличие ошибки. Также, высказал мнение, что ошибка, похоже, массовая.
На момент публикации статьи в ВТБ не смогли разъяснить ситуацию.
«Не могу рассказать, я не в курсе. До меня не доходили эти сведения. Направьте официальный запрос, и мы нормально ответим, разобравшись в ситуации. Только обязательно укажите дедлайн», — подчеркнули в пресс-службе ВТБ.
Напомним, что по закону, дедлайн предоставления ответа на официальный запрос СМИ составляет семь дней. Редакция RostovGazeta направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что банк ВТБ продает помещения своего отделения на улице Горького в Ростове.