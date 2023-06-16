rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Изображение материала

Ростовчане пожаловались на массовую ошибку в приложении банка ВТБ

16 июня 2023, 08:16
Фото: 1MI
Ростовчане пожаловались на ошибку в приложении банка ВТБ
В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова. Люди возмущены тем, что не могут заказать справку об остатках средств на счетах по вкладам.

Попытка ростовчан заказать справку об остатках на счетах вкладов в приложении ВТБ, сегодня, дескать, потерпела фиаско.

«По остатку на карте справка предоставляется, а по вкладам — нет», — возмущаются жители Ростова.

Горожане добавляют, что при обращении в техподдержку ВТБ, сотрудник подтвердил наличие ошибки. Также, высказал мнение, что ошибка, похоже, массовая.

На момент публикации статьи в ВТБ не смогли разъяснить ситуацию.

Ростовчан возмутил рекламный баннер на фасаде банка с покинувшим Россию Слепаковым
Узнать подробнее

«Не могу рассказать, я не в курсе. До меня не доходили эти сведения. Направьте официальный запрос, и мы нормально ответим, разобравшись в ситуации. Только обязательно укажите дедлайн», — подчеркнули в пресс-службе ВТБ.

Напомним, что по закону, дедлайн предоставления ответа на официальный запрос СМИ составляет семь дней. Редакция RostovGazeta направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что банк ВТБ продает помещения своего отделения на улице Горького в Ростове.

В Ростове банк ВТБ продает помещения своего отделения на улице Горького
Узнать подробнее
Читайте также:
В ростовском банке ВТБ сняли портрет Слепакова после его антироссийских заявленийБанк ВТБ нарушал права клиента, подавшего заявку на кредитСуд не стал отменять штраф Банка ВТБ за угрозы клиентам других банков
#Дарья Демидова#Банк#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Сети появилось видео затора у терминалов на открытом 15 июня Путиным обходе Аксая
Вчера, 20:23
В донском МВД подтвердили, что один из «веселых молочников» работал полицейским
Сегодня, 04:40
Мирон Мержанов: как жил личный архитектор Сталина из ростовской Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 04:23
Урбанист рассказал, почему Ростовской области выгодны платные дороги
14 июня 15:31
Два военных грузовика слетели с трассы в Ростовской области 15 июня
Вчера, 18:22
Где ловить рыбу в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 04:43