Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
С 18 июня изменится схема движения транспорта на участке с 15 по 20 километры трассы А-280 «Ростов — Таганрог». Двигаться там можно будет только по двум левым полосам проезжей части. Две правые полосы на всем протяжении участка будут закрыты из-за капитального ремонта. Затем дорожники переключат движение на отремонтированные полосы и займутся обновлением оставшихся.
До октября 2024 года специалистам предстоит заменить все слои дорожной одежды и отремонтировать мост через реку Мокрый Чалтырь. Там, помимо прочего, обустроят очистные сооружения и приведут в порядок обочины и остановочные полосы.
Напомним, вчера движение по обходу Аксая запустили в Ростовской области.