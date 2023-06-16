С 18 июня изменится схема движения транспорта на участке с 15 по 20 километры трассы А-280 «Ростов — Таганрог». Двигаться там можно будет только по двум левым полосам проезжей части. Две правые полосы на всем протяжении участка будут закрыты из-за капитального ремонта. Затем дорожники переключат движение на отремонтированные полосы и займутся обновлением оставшихся.