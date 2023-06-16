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Схема движения изменится на трассе «Ростов — Таганрог»

16 июня 2023, 12:50
Фото: ФКУ «Москва — Волгоград»
С 18 июня изменится схема движения на трассе "Ростов - Таганрог"
С 18 июня изменится схема движения на трассе «Ростов — Таганрог», сообщили в ФКУ «Москва — Волгоград».

С 18 июня изменится схема движения транспорта на участке с 15 по 20 километры трассы А-280 «Ростов — Таганрог». Двигаться там можно будет только по двум левым полосам проезжей части. Две правые полосы на всем протяжении участка будут закрыты из-за капитального ремонта. Затем дорожники переключат движение на отремонтированные полосы и займутся обновлением оставшихся.

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До октября 2024 года специалистам предстоит заменить все слои дорожной одежды и отремонтировать мост через реку Мокрый Чалтырь. Там, помимо прочего, обустроят очистные сооружения и приведут в порядок обочины и остановочные полосы.

Напомним, вчера движение по обходу Аксая запустили в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Транспорт#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ремонт дорог в Ростовской области
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