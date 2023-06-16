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Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:16

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Спасатель Белков рассказал, что делать ростовчанам в случае аварии на железной дороге

16 июня 2023, 18:14
Фото: https://ru.freepik.com/
Напомним, 8 июня диверсанты задержали два пассажирских поезда из-за поджога.

Спасатель Артем Белков рассказывает, что сразу же после возможной аварии пассажирам нужно попытаться выбраться из вагона.

«Всегда есть очень большая вероятность начала пожара в результате таких аварий. По возможности возьмите с собой деньги, документы, теплую одежду или одеяла», — советует эксперт.

Стали известны первые подробности диверсии на железной дороге под Ростовом
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Если пожар уже начался спасатель советует уходить от пламени в другие вагоны, плотно закрывая за собой двери.

«Перед тем как выйти из вагона, убедитесь, что нигде не видно оборванных проводов, которые касаются земли. Если они есть — уходите от вагона очень короткими шагами или прыжками», — объясняет спасатель.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области в аварии с Bentley погибла 34-летняя женщина.

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#Анна Ивченко#Происшествие#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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