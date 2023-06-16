Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Спасатель Артем Белков рассказывает, что сразу же после возможной аварии пассажирам нужно попытаться выбраться из вагона.
«Всегда есть очень большая вероятность начала пожара в результате таких аварий. По возможности возьмите с собой деньги, документы, теплую одежду или одеяла», — советует эксперт.
Если пожар уже начался спасатель советует уходить от пламени в другие вагоны, плотно закрывая за собой двери.
«Перед тем как выйти из вагона, убедитесь, что нигде не видно оборванных проводов, которые касаются земли. Если они есть — уходите от вагона очень короткими шагами или прыжками», — объясняет спасатель.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области в аварии с Bentley погибла 34-летняя женщина.