Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Напомним, накануне появилась информация о завершении поисков пожилой женщины, пропавшей в Ростовской области в апреле. Ее труп обнаружили рыбаки на берегу Северского Донца якобы с признаками насильственной гибели.
Уже в пятницу, 16 июня, Telegram-канал Don_Mash объявил со ссылкой на собственные источники, что тело 63-летней Татьяны Толстоусовой нашли примотанным к мешку с камнями, а ее супруг стал единственным подозреваемым в деле об убийстве женщины.
Авторы канала пообщались с сыном жертвы, который рассказал, что у его матери не было ни с кем конфликтов или вражды, а с отцом они жили как все — нормально. Произошедшее стало для мужчины шоком, он убежден, что отец стал подозреваемым в деле о гибели супруги только из-за совместного проживания. Вдовца увезли на допрос.
Обращаем внимание, что информация об обстоятельствах гибели женщины и расследовании дела пока не получила официального подтверждения в полиции или других компетентных органах, данные уточняются.