Авторы канала пообщались с сыном жертвы, который рассказал, что у его матери не было ни с кем конфликтов или вражды, а с отцом они жили как все — нормально. Произошедшее стало для мужчины шоком, он убежден, что отец стал подозреваемым в деле о гибели супруги только из-за совместного проживания. Вдовца увезли на допрос.