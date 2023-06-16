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Убийцей пенсионерки, чье тело нашли в Северском Донце, мог стать ее муж

16 июня 2023, 06:14
Фото: 1MI
Убийцей пенсионерки, чье тело нашли в Северском Донце, мог стать ее муж
В Ростовской области единственным подозреваемым в убийстве Татьяны Толстоусовой оказался ее муж, об этом рассказали в местном Telegram-канале.

Напомним, накануне появилась информация о завершении поисков пожилой женщины, пропавшей в Ростовской области в апреле. Ее труп обнаружили рыбаки на берегу Северского Донца якобы с признаками насильственной гибели.

Уже в пятницу, 16 июня, Telegram-канал Don_Mash объявил со ссылкой на собственные источники, что тело 63-летней Татьяны Толстоусовой нашли примотанным к мешку с камнями, а ее супруг стал единственным подозреваемым в деле об убийстве женщины.

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Авторы канала пообщались с сыном жертвы, который рассказал, что у его матери не было ни с кем конфликтов или вражды, а с отцом они жили как все — нормально. Произошедшее стало для мужчины шоком, он убежден, что отец стал подозреваемым в деле о гибели супруги только из-за совместного проживания. Вдовца увезли на допрос.

Обращаем внимание, что информация об обстоятельствах гибели женщины и расследовании дела пока не получила официального подтверждения в полиции или других компетентных органах, данные уточняются.

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