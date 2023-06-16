Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Напомним, 31 мая на Гребном канале обрушилась трибуна со зрителями. В результате трагедии погиб один человек.
Как рассказал Артемий Зайцев, история с падением трибуны напомнила ему многочисленные истории с падением футбольных ворот на детей.
«Дети обязательно пробуют залезть на ворота и повиснуть. В таких случаях наказывают директоров школ», — пояснил эксперт.
Чтобы предупредить трагедии, Артемий Зайцев советует определять надёжность конструкции.
«Если окажется, что трибуны способны перевернуться от небольшого ветра или усилия, то спросят с руководства школы. Если окажется, что трибуны надёжные-надёжные, и во всём виноват ураган невиданной силы, то спросят с организаторов соревнований», — объясняет урбанист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове выписали 10 пострадавших от падения трибуны детей.