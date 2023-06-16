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Урбанист Зайцев назвал самые опасные спортивные объекты в Ростове

16 июня 2023, 04:07
Фото: 1MI
Урбанист рассказал, где в Ростове расположены опасные спортивные объекты
Частым виновником несчастных случаев на спортплощадках становятся футбольные ворота, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Артемий Зайцев.

Напомним, 31 мая на Гребном канале обрушилась трибуна со зрителями. В результате трагедии погиб один человек.

Как рассказал Артемий Зайцев, история с падением трибуны напомнила ему многочисленные истории с падением футбольных ворот на детей.

«Дети обязательно пробуют залезть на ворота и повиснуть. В таких случаях наказывают директоров школ», — пояснил эксперт.

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Чтобы предупредить трагедии, Артемий Зайцев советует определять надёжность конструкции.

«Если окажется, что трибуны способны перевернуться от небольшого ветра или усилия, то спросят с руководства школы. Если окажется, что трибуны надёжные-надёжные, и во всём виноват ураган невиданной силы, то спросят с организаторов соревнований», — объясняет урбанист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове выписали 10 пострадавших от падения трибуны детей.

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