«Если окажется, что трибуны способны перевернуться от небольшого ветра или усилия, то спросят с руководства школы. Если окажется, что трибуны надёжные-надёжные, и во всём виноват ураган невиданной силы, то спросят с организаторов соревнований», — объясняет урбанист.