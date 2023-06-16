Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В школах Ростовской области с 1 сентября введут уроки по профориентации. Проводиться они будут во внеурочное время каждую неделю по четвергам. Сам урок получил название «Моя Россия — новые горизонты».
Школьникам будут рассказывать о наиболее востребованных в стране и регионе производствах. По словам директора Фонда гуманитарных проектов Ивана Есина, дети узнают «не только мир блогеров, инфлюенсеров, но и мир рабочих профессий».
Также для школьников хотят проводить циклы тематических мероприятий, которые помогут в выборе профессии.
Ранее RostovGazeta рассказала, какие профессии выбирают абитуриенты в Ростовской области в 2023 году.