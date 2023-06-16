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Published Сегодня, 11:33

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Уроки профориентации введут в школах Ростовской области с 1 сентября

16 июня 2023, 11:33
Фото: 1MI
С 1 сентября в школах Ростовской области появятся уроки профориентации
С 1 сентября в школах Ростовской области появятся уроки профориентации, сообщили в правительстве региона.

В школах Ростовской области с 1 сентября введут уроки по профориентации. Проводиться они будут во внеурочное время каждую неделю по четвергам. Сам урок получил название «Моя Россия — новые горизонты».

Школьникам будут рассказывать о наиболее востребованных в стране и регионе производствах. По словам директора Фонда гуманитарных проектов Ивана Есина, дети узнают «не только мир блогеров, инфлюенсеров, но и мир рабочих профессий».

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Также для школьников хотят проводить циклы тематических мероприятий, которые помогут в выборе профессии.

Ранее RostovGazeta рассказала, какие профессии выбирают абитуриенты в Ростовской области в 2023 году.

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