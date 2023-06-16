В донском МВД подтвердили, что один из «веселых молочников» работал полицейским

Posted 16 июня 2023, 04:40
Published 16 июня 2023, 04:40
Modified 16 июня 2023, 05:49
Updated 16 июня 2023, 05:49
Напомним, что 15 июня в Сети разошлось видео, на котором пребывающие в состоянии алкогольного опьянения мужчины ныряют в чан с молоком. Действие происходит на предприятии по производству молочных продуктов в Семикаракорском районе Ростовской области.
В главке неофициально подтвердили, что один из «веселых молочников» является бывшим сотрудником МВД — Максимом Маслаковым. Сам он покинул органы в 2021 году.
При этом экс-полицейский, в отличие от товарища, решил плавать в молоке в нижнем белье, несмотря на призывы второго купальщика «сымать трусы».