В донском МВД подтвердили, что один из «веселых молочников» работал полицейским

Один из купальщиков, окунувшихся в чан с молоком, оказался бывшим сотрудником МВД, пишет 1Rnd со ссылкой на силовое ведомство.

Напомним, что 15 июня в Сети разошлось видео, на котором пребывающие в состоянии алкогольного опьянения мужчины ныряют в чан с молоком. Действие происходит на предприятии по производству молочных продуктов в Семикаракорском районе Ростовской области. В главке неофициально подтвердили, что один из «веселых молочников» является бывшим сотрудником МВД — Максимом Маслаковым. Сам он покинул органы в 2021 году. Ванна Клеопатры: в Сеть слили кадры с купанием голых работников на донском молзаводе Узнать подробнее При этом экс-полицейский, в отличие от товарища, решил плавать в молоке в нижнем белье, несмотря на призывы второго купальщика «сымать трусы».