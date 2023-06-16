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В донском МВД подтвердили, что один из «веселых молочников» работал полицейским

16 июня 2023, 04:40
В донском МВД подтвердили, что один из «веселых молочников» работал полицейским
Один из купальщиков, окунувшихся в чан с молоком, оказался бывшим сотрудником МВД, пишет 1Rnd со ссылкой на силовое ведомство.

Напомним, что 15 июня в Сети разошлось видео, на котором пребывающие в состоянии алкогольного опьянения мужчины ныряют в чан с молоком. Действие происходит на предприятии по производству молочных продуктов в Семикаракорском районе Ростовской области.

В главке неофициально подтвердили, что один из «веселых молочников» является бывшим сотрудником МВД — Максимом Маслаковым. Сам он покинул органы в 2021 году.

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При этом экс-полицейский, в отличие от товарища, решил плавать в молоке в нижнем белье, несмотря на призывы второго купальщика «сымать трусы».

#Елена Янкевич#Происшествие#Купание в молоке#Производство молока в Ростовской области#Общество#Семикаракорский район#Ростовская область
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