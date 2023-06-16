В Ростове в Октябрьском районе за 240 млн рублей построят парк «Победа»

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В своем Telegram-канале глава городской администрации рассказал, что в городе планируют построить новый ландшафтно-спортивный парк «Победа». Он займет участок площадью более двух гектаров в Октябрьском районе города, на территории парка организуют несколько спортивных, детских и игровых площадок, здесь же появятся бассейн и скалодром. В реализацию проекта до 2025 года планируют вложить 240 миллионов рублей.
Алексей Логвиненко рассказал и о планах по строительству зернового терминала мощностью один миллион тонн груза в год. Вторую очередь обещают закончить в 2023 году, в ходе строительства внимательно следят за герметизацией оборудования, чтобы избежать негативного влияния на экологию. В проект инвестируют 1,8 миллиарда рублей.
Кроме того, в Первомайском районе Ростова в следующем году появится новое пространство для торговли «Площадка Маркет» площадью 1,5 гектара. Пространство будет ориентировано на продажу товаров, позволяющих обустроить интерьер и экстерьер зданий, здесь разместят строительные магазины, офисы дизайнеров, ателье, кафе и столовую. На реализацию «Площадка Маркет» собираются выделить в общей сложности 300 миллионов рублей.
Заключительным проектом назвали строительство завода маломерных судов — лодок и катамаранов ООО «БРОБОАТС», инвесторы заняты выбором участка, в проект собираются вложить 80 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что на левом берегу Дона в Ростове построят многоэтажную гостиницу.