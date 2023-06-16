В Ростове в Октябрьском районе за 240 млн рублей построят парк «Победа»

В своем Telegram-канале глава городской администрации рассказал, что в городе планируют построить новый ландшафтно-спортивный парк «Победа». Он займет участок площадью более двух гектаров в Октябрьском районе города, на территории парка организуют несколько спортивных, детских и игровых площадок, здесь же появятся бассейн и скалодром. В реализацию проекта до 2025 года планируют вложить 240 миллионов рублей.