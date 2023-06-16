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В Ростове в Октябрьском районе за 240 млн рублей построят парк «Победа»

16 июня 2023, 05:42
Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко
В Ростове в Октябрьском районе за 240 млн рублей построят парк «Победа»
В Ростове направят 240 миллионов рублей на создание парка «Победа» в Октябрьском районе города, о новых инвестиционных проектах рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

В своем Telegram-канале глава городской администрации рассказал, что в городе планируют построить новый ландшафтно-спортивный парк «Победа». Он займет участок площадью более двух гектаров в Октябрьском районе города, на территории парка организуют несколько спортивных, детских и игровых площадок, здесь же появятся бассейн и скалодром. В реализацию проекта до 2025 года планируют вложить 240 миллионов рублей.

Алексей Логвиненко рассказал и о планах по строительству зернового терминала мощностью один миллион тонн груза в год. Вторую очередь обещают закончить в 2023 году, в ходе строительства внимательно следят за герметизацией оборудования, чтобы избежать негативного влияния на экологию. В проект инвестируют 1,8 миллиарда рублей.

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Кроме того, в Первомайском районе Ростова в следующем году появится новое пространство для торговли «Площадка Маркет» площадью 1,5 гектара. Пространство будет ориентировано на продажу товаров, позволяющих обустроить интерьер и экстерьер зданий, здесь разместят строительные магазины, офисы дизайнеров, ателье, кафе и столовую. На реализацию «Площадка Маркет» собираются выделить в общей сложности 300 миллионов рублей.

Заключительным проектом назвали строительство завода маломерных судов — лодок и катамаранов ООО «БРОБОАТС», инвесторы заняты выбором участка, в проект собираются вложить 80 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что на левом берегу Дона в Ростове построят многоэтажную гостиницу.

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