В Ростовской области объяснили купание мужчин в чане с молоком проверкой оборудования

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Напомним, 15 июня в соцсетях распространилось видео с купанием обнаженных мужчин в чане с молоком, что стало причиной громкого скандала и спровоцировало проверку Роспотребнадзора после жалобы депутата. Инспекторы заявили, что в видео для купания мужчины, по их собственным словам, использовали прокисшее молоко, которое позже слили на землю рядом с фермой.
Дополнить эти данные решили и сотрудники Минсельхоза по Ростовской области, которые заявили, что в помещении, появившемся в видео, не осуществляли никакой производственной деятельности в 2023 году. Последние отгрузки молока регистрировали в 2022 году.
Помещение взял в аренду в апреле этого года Дмитрий Ганженко[прим. редакции — он также участвовал в съемках ролика], чтобы позднее использовать его для скупки, хранения и переработки молока.
«По предварительной информации арендатор с целью проверки работоспособности оборудования залил в емкость жидкость с заменителем цельного молока, которая в дальнейшем была утилизирована и не отгружалась на перерабатывающее предприятие», — сообщил Сергей Тюрин, добавив, что проверкой этих фактов также занимается Россельхознадзор по Ростовской области.