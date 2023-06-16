В Ростовской области объяснили купание мужчин в чане с молоком проверкой оборудования

Напомним, 15 июня в соцсетях распространилось видео с купанием обнаженных мужчин в чане с молоком, что стало причиной громкого скандала и спровоцировало проверку Роспотребнадзора после жалобы депутата. Инспекторы заявили, что в видео для купания мужчины, по их собственным словам, использовали прокисшее молоко, которое позже слили на землю рядом с фермой.