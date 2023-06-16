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В Ростовской области объяснили купание мужчин в чане с молоком проверкой оборудования

16 июня 2023, 10:43
Фото: pxhere.com
В Ростовской области объяснили купание мужчин в чане с молоком проверкой оборудования

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В Ростовской области купание обнаженных мужчин в чане с заменителем цельного молока назвали проверкой работоспособности оборудования, об этом сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона.

Напомним, 15 июня в соцсетях распространилось видео с купанием обнаженных мужчин в чане с молоком, что стало причиной громкого скандала и спровоцировало проверку Роспотребнадзора после жалобы депутата. Инспекторы заявили, что в видео для купания мужчины, по их собственным словам, использовали прокисшее молоко, которое позже слили на землю рядом с фермой.

Дополнить эти данные решили и сотрудники Минсельхоза по Ростовской области, которые заявили, что в помещении, появившемся в видео, не осуществляли никакой производственной деятельности в 2023 году. Последние отгрузки молока регистрировали в 2022 году.

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Помещение взял в аренду в апреле этого года Дмитрий Ганженко[прим. редакции — он также участвовал в съемках ролика], чтобы позднее использовать его для скупки, хранения и переработки молока.

«По предварительной информации арендатор с целью проверки работоспособности оборудования залил в емкость жидкость с заменителем цельного молока, которая в дальнейшем была утилизирована и не отгружалась на перерабатывающее предприятие», — сообщил Сергей Тюрин, добавив, что проверкой этих фактов также занимается Россельхознадзор по Ростовской области.

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