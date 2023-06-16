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В Ростовской области откроют 100 новых объектов торговли до конца 2024 года

16 июня 2023, 09:58
Фото: donland.ru
В Ростовской области откроют 100 новых объектов торговли до конца 2024 года
В Ростовской области собираются открыть еще 100 торговых точек сетевых продовольственных магазинов и магазинов «эконом”-сегмента, об этом объявили в пресс-службе донского правительства.

В четверг, 15 июня, правительство Ростовской области в лица губернатора региона Василия Голубева заключило соглашение с компанией «Корпоративный центр ИКС 5», которая собирается открыть на Дону 100 новых торговых точек.

Речь идет о продовольственных сетевых магазинах и магазинах эконом-класса «Чижик», которые должны появиться в Ростовской области в течение следующих 1,5 лет.

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Объем инвестиций для реализации проекта составит 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги потратят на расширение сети, а также открытие магазинов нового формата, что позволит создать около тысячи рабочих мест.

Ранее в Ростове поделились планами строительства парка «Победа».

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