В Ростовской области откроют 100 новых объектов торговли до конца 2024 года

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В четверг, 15 июня, правительство Ростовской области в лица губернатора региона Василия Голубева заключило соглашение с компанией «Корпоративный центр ИКС 5», которая собирается открыть на Дону 100 новых торговых точек.
Речь идет о продовольственных сетевых магазинах и магазинах эконом-класса «Чижик», которые должны появиться в Ростовской области в течение следующих 1,5 лет.
Объем инвестиций для реализации проекта составит 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги потратят на расширение сети, а также открытие магазинов нового формата, что позволит создать около тысячи рабочих мест.
Ранее в Ростове поделились планами строительства парка «Победа».