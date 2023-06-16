«Встретить сегодня ежика во дворах домов — редкость, ведь их число снижается. А ушастый еж, ранее обычный в юго-восточных районах Ростовской области, и вовсе встречается крайней редко. Сейчас его заносят в Красную книгу нашего региона», — отмечает Алексей Тихонов.