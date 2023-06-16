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Published Сегодня, 12:23

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В Ростовской области резко снижается количество ежей

16 июня 2023, 12:23
Фото: rostovgazeta.ru

Зоолог Тихонов объяснил, почему в Ростовской области снижается количество ежей

Численность ежей в Ростовской области последнее время стала снижаться. Ежики во дворах домов считаются уже большой редкостью, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Целое семейство ежиков обнаружил корреспондент RostovGazeta во дворе многоэтажных жилых домов на Западном в Ростове. Неожиданные колючие питомцы чувствуют себя здесь вольготно. И, не боясь человека, свободно курсируют между домами, рискуя угодить под машину.

Ежиков здесь никто не обижает. Наоборот, добросердечные местные жители пытаются угощать их молоком. Народное суеверие гласит, что постоянное проживание таких колючих жильцов во дворе положительно влияет на энергетику и считается оберегом для дома.

Ежиков во дворе домов в Ростове никто не обижает, они свободно передвигаются между домами.
Видео: rostovgazeta.ru

«Встретить сегодня ежика во дворах домов — редкость, ведь их число снижается. А ушастый еж, ранее обычный в юго-восточных районах Ростовской области, и вовсе встречается крайней редко. Сейчас его заносят в Красную книгу нашего региона», — отмечает Алексей Тихонов.

Зоолог добавляет, что поселение ежиков на постоянное обитание во дворах многоэтажных домов — это большое везение. Ведь ежи уничтожают насекомых и грызунов.

«А вот молоко ежики не особо любят», — резюмирует эксперт.

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