Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Целое семейство ежиков обнаружил корреспондент RostovGazeta во дворе многоэтажных жилых домов на Западном в Ростове. Неожиданные колючие питомцы чувствуют себя здесь вольготно. И, не боясь человека, свободно курсируют между домами, рискуя угодить под машину.
Ежиков здесь никто не обижает. Наоборот, добросердечные местные жители пытаются угощать их молоком. Народное суеверие гласит, что постоянное проживание таких колючих жильцов во дворе положительно влияет на энергетику и считается оберегом для дома.
«Встретить сегодня ежика во дворах домов — редкость, ведь их число снижается. А ушастый еж, ранее обычный в юго-восточных районах Ростовской области, и вовсе встречается крайней редко. Сейчас его заносят в Красную книгу нашего региона», — отмечает Алексей Тихонов.
Зоолог добавляет, что поселение ежиков на постоянное обитание во дворах многоэтажных домов — это большое везение. Ведь ежи уничтожают насекомых и грызунов.
«А вот молоко ежики не особо любят», — резюмирует эксперт.
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