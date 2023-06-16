Главные новости Ростовской области 16 июня

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
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Updated Сегодня, 14:46
В Шахтах Ростовской области дорожная авария унесла жизнь женщины. Инцидент произошел на улице Чернокозова.
На кадрах с места событий видно, что на разделительной полосе между опорами столбов освещения стоят разбитая иномарка Bentley и ВАЗ-2114. По данным Telegram-канала Don Mash, 34-летняя водитель ВАЗ-2114 Анастасия Лужко сильно разогналась и вылетела на дорогу перед иномаркой бизнесмена и коуча Игоря Журавского. Мужчина не успел среагировать и протаранил авто женщины.
Анастасию госпитализировали с черепно-мозговой травмой, однако спасти ее жизнь врачи не смогли.
В ГИБДД России по Ростовской области трагический инцидент пока не комментировали.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал о планах строительства в Октябрьском районе города парка «Победа». На его возведение потратят 240 миллионов рублей.
Парк будет ландшафтно-спортивным. Под него выделят более двух гектаров земли. Власти обещают обустроить несколько спортивных, игровых и детских площадок, а также бассейн и скалодром.
Достроить парк планируют до 2025 года.
В Ростовской области продолжают обсуждать резонансное видео, на котором фермер Дмитрий Ганженко и бывший полицейский Максим Маслаков голыми купаются в чане с молоком. Инцидент произошел на одной из ферм в Семикаракорском районе.
Роспортребнадзор заверил, что специалисты уже занялись расследованием произошедшего. Выяснилось, что молоко, в котором купались мужчины не было реализовано, а юридическое лицо, которое арендовало цех, находится в стадии ликвидации.
Сами мужчины утверждают, что молоко было прокисшим, после купания его слили на территорию рядом с фермой. Это утверждение еще проверяют специалисты Роспотребнадзора.