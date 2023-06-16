Главные новости Ростовской области 16 июня

На кадрах с места событий видно, что на разделительной полосе между опорами столбов освещения стоят разбитая иномарка Bentley и ВАЗ-2114. По данным Telegram-канала Don Mash, 34-летняя водитель ВАЗ-2114 Анастасия Лужко сильно разогналась и вылетела на дорогу перед иномаркой бизнесмена и коуча Игоря Журавского. Мужчина не успел среагировать и протаранил авто женщины.