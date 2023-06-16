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В Ростовской области тратят миллионы на парки и боятся молока после пикантных купаний

16 июня 2023, 14:43
Фото: 1MI
Главные новости Ростовской области 16 июня
В Ростове за 240 миллионов хотят построить парк «Победа», тем временем в регионе утилизировали молоко, в котором купались голые мужчины, а в Шахтах женщина стала жертвой ДТП с участием Bentley.

ДТП с участием Bentley

В Шахтах Ростовской области дорожная авария унесла жизнь женщины. Инцидент произошел на улице Чернокозова.

На кадрах с места событий видно, что на разделительной полосе между опорами столбов освещения стоят разбитая иномарка Bentley и ВАЗ-2114. По данным Telegram-канала Don Mash, 34-летняя водитель ВАЗ-2114 Анастасия Лужко сильно разогналась и вылетела на дорогу перед иномаркой бизнесмена и коуча Игоря Журавского. Мужчина не успел среагировать и протаранил авто женщины.

Анастасию госпитализировали с черепно-мозговой травмой, однако спасти ее жизнь врачи не смогли.

В ГИБДД России по Ростовской области трагический инцидент пока не комментировали.

В Ростовской области в ДТП с Bentley бизнес-коуча погибла 34-летняя женщина
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«Победа» за 240 миллионов

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал о планах строительства в Октябрьском районе города парка «Победа». На его возведение потратят 240 миллионов рублей.

Парк будет ландшафтно-спортивным. Под него выделят более двух гектаров земли. Власти обещают обустроить несколько спортивных, игровых и детских площадок, а также бассейн и скалодром.

Достроить парк планируют до 2025 года.

В Ростове в Октябрьском районе за 240 млн рублей построят парк «Победа»
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Молоко с пикантным вкусом

В Ростовской области продолжают обсуждать резонансное видео, на котором фермер Дмитрий Ганженко и бывший полицейский Максим Маслаков голыми купаются в чане с молоком. Инцидент произошел на одной из ферм в Семикаракорском районе.

Роспортребнадзор заверил, что специалисты уже занялись расследованием произошедшего. Выяснилось, что молоко, в котором купались мужчины не было реализовано, а юридическое лицо, которое арендовало цех, находится в стадии ликвидации.

Сами мужчины утверждают, что молоко было прокисшим, после купания его слили на территорию рядом с фермой. Это утверждение еще проверяют специалисты Роспотребнадзора.

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