Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Telegram-канал Don_Mash опубликовал видео подписчика, который стал свидетелем последствий ДТП на улице Чернокозова в Шахтах. На кадрах на разделительной полосе между опорами столбов освещения стоят разбитая иномарка Bentley и «ВАЗ-2114».
Авторы канала заявили, что, по предварительной информации, 34-летняя водитель «ВАЗ-2114» Анастасия Лужко сильно разогналась и вылетела на проспект перед иномаркой бизнесмена и коуча Игоря Журавского. Мужчина не успел среагировать и протаранил автомобиль женщины.
По информации авторов канала, Анастасию госпитализировали с ЧМТ, однако медикам не удалось сохранить жизнь женщины.
Информация об этом пока не получила подтверждения в ГИБДД или других официальных источниках, данные уточняются.
Ранее в Ростове произошло лобовое ДТП с двумя иномарками, пострадали оба водителя.