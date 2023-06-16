Telegram-канал Don_Mash опубликовал видео подписчика, который стал свидетелем последствий ДТП на улице Чернокозова в Шахтах. На кадрах на разделительной полосе между опорами столбов освещения стоят разбитая иномарка Bentley и «ВАЗ-2114».