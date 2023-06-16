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В Ростовской области в аварии с Bentley погибла 34-летняя женщина

16 июня 2023, 09:14
Фото: pxhere.com
В Ростовской области в аварии с Bentley погибла 34-летняя женщина
В Шахтах на улице Чернокозова произошло ДТП с участием Bentley и «ВАЗ-2114», обстоятельствами аварии поделились донской Telegram-канал.

Telegram-канал Don_Mash опубликовал видео подписчика, который стал свидетелем последствий ДТП на улице Чернокозова в Шахтах. На кадрах на разделительной полосе между опорами столбов освещения стоят разбитая иномарка Bentley и «ВАЗ-2114».

Авторы канала заявили, что, по предварительной информации, 34-летняя водитель «ВАЗ-2114» Анастасия Лужко сильно разогналась и вылетела на проспект перед иномаркой бизнесмена и коуча Игоря Журавского. Мужчина не успел среагировать и протаранил автомобиль женщины.

Кадр с места событийКадр с места событий
Кадр с места событий
Фото: Telegram-канал Don_Mash

По информации авторов канала, Анастасию госпитализировали с ЧМТ, однако медикам не удалось сохранить жизнь женщины.

Информация об этом пока не получила подтверждения в ГИБДД или других официальных источниках, данные уточняются.

Ранее в Ростове произошло лобовое ДТП с двумя иномарками, пострадали оба водителя.

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