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В Таганроге назначили замглавы администрации по вопросам архитектуры и строительства

16 июня 2023, 10:20
Фото: donland.ru
В Таганроге назначили замглавы администрации по вопросам архитектуры и строительства
Василий Романович занял пост замглавы администрации Таганрога по вопросам архитектуры и строительства, об этом сообщили в пресс-службе местных органов власти.

В четверг, 15 мая, стало известно, что в Таганроге назначили нового заместителя главы администрации. Им стал Василий Романович, который был выпускником Таганрогского радиотехнического института и работает в органах местной власти уже 25 лет.

В администрации объявили, что Романович имеет степень кандидата экономических наук, работал в городском комитете по управлению имуществом 14 лет, после чего перешел в администрацию Неклиновского района, а после восемь лет работал замруководителя Департамента капитального строительства, эксплуатации и инфраструктуры одного из донских университетов. Последней его должностью был пост запредседателя Комитета по управлению имуществом Таганрога.

Василий РомановичВасилий Романович
Василий Романович
Фото: администрация Таганрога

Однако таганрожцев не обрадовала новость о назначении нового замглавы по вопросам архитектуры и строительства.

«Снова на должность назначен человек, который не имеет профильного образования… Значит, центр города и дальше продолжит разрушаться…», — заметили в комментариях горожане.

Ранее стало известно, кто станет во главе Центрального областного автовокзала Ростова.

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