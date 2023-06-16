В администрации объявили, что Романович имеет степень кандидата экономических наук, работал в городском комитете по управлению имуществом 14 лет, после чего перешел в администрацию Неклиновского района, а после восемь лет работал замруководителя Департамента капитального строительства, эксплуатации и инфраструктуры одного из донских университетов. Последней его должностью был пост запредседателя Комитета по управлению имуществом Таганрога.