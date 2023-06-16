Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В четверг, 15 мая, стало известно, что в Таганроге назначили нового заместителя главы администрации. Им стал Василий Романович, который был выпускником Таганрогского радиотехнического института и работает в органах местной власти уже 25 лет.
В администрации объявили, что Романович имеет степень кандидата экономических наук, работал в городском комитете по управлению имуществом 14 лет, после чего перешел в администрацию Неклиновского района, а после восемь лет работал замруководителя Департамента капитального строительства, эксплуатации и инфраструктуры одного из донских университетов. Последней его должностью был пост запредседателя Комитета по управлению имуществом Таганрога.
Однако таганрожцев не обрадовала новость о назначении нового замглавы по вопросам архитектуры и строительства.
«Снова на должность назначен человек, который не имеет профильного образования… Значит, центр города и дальше продолжит разрушаться…», — заметили в комментариях горожане.
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