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В зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Ростовской области Николай Болванов

16 июня 2023, 11:04
Фото: 1MI
В зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Ростовской области Николай Болванов
В Ростовской области объявили о гибели жителя хутора Пролетарка Николая Болванова, получившего смертельного ранение под Бахмутом, об этом сообщили донские СМИ.

В пятницу, 16 июня, портал Dondау объявил о том, что в Ростовской области прошли похороны бойца ЧВК «Вагнер» 38-летнего Николая Болванова. По информации издания, мужчина вступил в ряды ЧВК в качестве добровольца еще в феврале 2022 года, однако получил ранение в мае 2023 года, которое стало причиной его гибели под Бахмутом.

Фото: Dondау

Дончанина похоронили в Пролетарке в Красносулинском районе.

Обращаем внимание, что информация о гибели военного не получила подтверждения в Минобороны РФ или других официальных источниках, данные уточняются.

В начале июня сообщили о гибели двух военнослужащих и бойца ЧВК «Вагнер» в зоне СВО.

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