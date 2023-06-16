В пятницу, 16 июня, портал Dondау объявил о том, что в Ростовской области прошли похороны бойца ЧВК «Вагнер» 38-летнего Николая Болванова. По информации издания, мужчина вступил в ряды ЧВК в качестве добровольца еще в феврале 2022 года, однако получил ранение в мае 2023 года, которое стало причиной его гибели под Бахмутом.