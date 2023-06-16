Владимир Табак представил на ПМЭФ-2023 исследование о развитии отечественных брендов

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
На сессии гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак рассказал о результатах социологического исследования, согласно которым 77% опрошенного населения поддержали появление новых и развитие уже существующих отечественных брендов вместо возвращения зарубежных. Об этом пишет udm-info.ru.
В соответствии с данными АНО «Диалог», наибольшей популярностью среди цифровых сервисов и платформ пользуются «Госуслуги», «Яндекс» и «ВКонтакте». Что касается транспортной сферы, то здесь в лидерах оказались «Аэрофлот», РЖД и КАМАЗ. В банковском секторе лидирует компания «Сбер».
Президент ПАО Сбербанк Герман Греф сфокусировал внимание на том, что из пятидесяти лидирующих брендов только девять являются отечественными. Он объяснил это отношением к политике брендов в образовательной сфере, построением бренда, пронизывающего всю компанию, а также управлением полным жизненным циклом бренда, что требует инвестиционных вложений, как и сам продукт.
По словам Владимира Табака, 46 процентов участников исследования не чувствуют никакой разницы между импортными товарами и их аналогами отечественного производства. Более половины опрошенных жителей страны считают, что уход западных компаний оказал положительное влияние на российскую экономику.
В целом россияне некритично относятся к уходу западных компаний. 67 процентов опрошенных россиян относятся к этому или спокойно, или с безразличием, отметил Табак.
В рамках сессии также прошло обсуждение сложившихся экономических реалий и преимуществ, которые получили отечественные предприниматели после ухода с рынка зарубежных компаний. Главными возможностями для роста участники обозначили создание сильного бренда, а также умение правильно позиционировать и продвигать продукт. При соблюдении всех этих условий отечественный бизнес сможет занять достойное место в потребительской корзине российского населения.