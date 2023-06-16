Владимир Табак представил на ПМЭФ-2023 исследование о развитии отечественных брендов

Президент ПАО Сбербанк Герман Греф сфокусировал внимание на том, что из пятидесяти лидирующих брендов только девять являются отечественными. Он объяснил это отношением к политике брендов в образовательной сфере, построением бренда, пронизывающего всю компанию, а также управлением полным жизненным циклом бренда, что требует инвестиционных вложений, как и сам продукт.