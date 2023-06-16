Программы страхования, как правило, покрывают ущерб имуществу, нанесённый в результате падения. В том числе летательных объектов и их обломков. По сути здесь нет разницы — это летательный объект или выброшенная из окна бутылка, сообщил RostovGazeta ростовский юрист Антон Габович.

Сюжет Эксклюзив