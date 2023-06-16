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Юрист Габович объяснил, как ростовчанам страховать квартиры от попадания беспилотника

16 июня 2023, 09:14
Фото: 1MI
Стоит ли ростовчанам страховать свое жилье от попадания беспилотников
Программы страхования, как правило, покрывают ущерб имуществу, нанесённый в результате падения. В том числе летательных объектов и их обломков. По сути здесь нет разницы — это летательный объект или выброшенная из окна бутылка, сообщил RostovGazeta ростовский юрист Антон Габович.

Напомним, что одна из федеральных страховых компаний предложила жителям Ростовской области застраховать свое имущество от попадания БПЛА.

По словам собеседника, для получения страховых выплат ростовчанам предстоит подтвердить, что ущерб был нанесен в результате падения летательного объекта или его обломков.

«Подтверждением может быть документ из компетентных органов, которые будут проводить расследование», — отмечает Антон Габович.

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Однако юрист добавляет, что существуют исключения из правил, при которых страховой выплаты не дождаться.

«Например, возмещению не подлежат убытки, полученные в результате террористического акта или терроризма, несмотря на любые обстоятельства или события, действующие одновременно. А также убытки из-за актов насилия или актов, опасных для человеческой жизни», — уточняет юрист.

Также договором могут быть предусмотрены и иные исключения.

«В любом случае нужно внимательно читать условия договора, который заключается со страховщиком. Из практики отмечу, что самыми распространенными страховыми случаями сегодня является повреждение автомобилей», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как можно противостоять беспилотникам в Ростовской области.

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