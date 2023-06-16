Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Напомним, что одна из федеральных страховых компаний предложила жителям Ростовской области застраховать свое имущество от попадания БПЛА.
По словам собеседника, для получения страховых выплат ростовчанам предстоит подтвердить, что ущерб был нанесен в результате падения летательного объекта или его обломков.
«Подтверждением может быть документ из компетентных органов, которые будут проводить расследование», — отмечает Антон Габович.
Однако юрист добавляет, что существуют исключения из правил, при которых страховой выплаты не дождаться.
«Например, возмещению не подлежат убытки, полученные в результате террористического акта или терроризма, несмотря на любые обстоятельства или события, действующие одновременно. А также убытки из-за актов насилия или актов, опасных для человеческой жизни», — уточняет юрист.
Также договором могут быть предусмотрены и иные исключения.
«В любом случае нужно внимательно читать условия договора, который заключается со страховщиком. Из практики отмечу, что самыми распространенными страховыми случаями сегодня является повреждение автомобилей», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как можно противостоять беспилотникам в Ростовской области.