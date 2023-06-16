За 2 млрд рублей в Ростовской области построят завод по производству каменной ваты

Компания «Технониколь» построит в Ростовской области два завода по производству каменной ваты и экструзионного пенополистирола, соответствующее соглашение было подписано главой региона Василием Голубевым и президентом и управляющим партнером корпорации Сергеем Колесниковым в ходе ПМЭФ-2023.