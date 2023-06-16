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За 2 млрд рублей в Ростовской области построят завод по производству каменной ваты

16 июня 2023, 05:41
Фото: pxhere.com
За 2 млрд рублей в Ростовской области построят завод по производству каменной ваты
Компания «Технониколь» построит в Ростовской области два завода по производству каменной ваты и экструзионного пенополистирола, соответствующее соглашение было подписано главой региона Василием Голубевым и президентом и управляющим партнером корпорации Сергеем Колесниковым в ходе ПМЭФ-2023.

Как сообщил «РБК-Ростов», объем инвестиций оценивается в 1,5-2 миллиарда рублей. Компания намерена направить на строительство собственные средства.

Производство планируют запустить через три года — в 2026 году. Инвестор собирается ввести в эксплуатацию сразу два предприятия.

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По данным системы СПАРК, АО «Технониколь» было создано 30 лет назад и зарегистрировано в Москве. Выручка компании по итогам 2021 года составила 19,8 миллиарда рублей.

Ранее RostovGazeta сообщала, что компания «Бештау» инвестирует 8 миллиардов рублей в производство компьютерной техники в Ростове.

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