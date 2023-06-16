За 2 млрд рублей в Ростовской области построят завод по производству каменной ваты

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Как сообщил «РБК-Ростов», объем инвестиций оценивается в 1,5-2 миллиарда рублей. Компания намерена направить на строительство собственные средства.
Производство планируют запустить через три года — в 2026 году. Инвестор собирается ввести в эксплуатацию сразу два предприятия.
По данным системы СПАРК, АО «Технониколь» было создано 30 лет назад и зарегистрировано в Москве. Выручка компании по итогам 2021 года составила 19,8 миллиарда рублей.
Ранее RostovGazeta сообщала, что компания «Бештау» инвестирует 8 миллиардов рублей в производство компьютерной техники в Ростове.