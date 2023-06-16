Зампред правления Сбера заявил об инвестировании проектов в Сибири

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Участники дискуссии обсудили планы по развитию региона, отметив, что необходимо использовать реальные инструменты, чтобы решить инфраструктурные ограничения, которые тормозят развитие.
Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков
рассказал, что в кластерах Сибири планируется создать 185 инвестиционных проектов и более 180 тысяч рабочих мест, пишет gorod55.ru.
Ещё одним ключевым препятствием для развития является отсутствие транспортной инфраструктуры, особенно железнодорожной. Об этом сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв,. Он подчеркнул, что регионы Сибири должны сотрудничать друг с другом, а не конкурировать. Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач отметил, что значительную роль в развитии играют социальные программы, которые затрагивают жизнь местных жителей.
Анатолий Попов также подчеркнул важность транспортной инфраструктуры и заявил, что Сбербанк готов инвестировать в проекты в регионе. Он упомянул уже реализованный проект — всесезонный горнолыжный курорт «Манжерок», который в этом году, по прогнозам, посетит 700 тысяч человек.