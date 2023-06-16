Зампред правления Сбера заявил об инвестировании проектов в Сибири

Ещё одним ключевым препятствием для развития является отсутствие транспортной инфраструктуры, особенно железнодорожной. Об этом сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв,. Он подчеркнул, что регионы Сибири должны сотрудничать друг с другом, а не конкурировать. Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач отметил, что значительную роль в развитии играют социальные программы, которые затрагивают жизнь местных жителей.