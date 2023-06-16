Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Жители Западного микрорайона сообщили об отключении электричества и водоснабжения днем 16 июня. Свет в домах ростовчан пропал примерно в 13.20 мск. Также многие сообщают об отключении водоснабжения.
Западные электросети на звонки горожан не отвечают. Нет комментариев от Ростовводоканала.
Очевидцы сообщают, что причиной отключения света и воды могло стать ЧП на пересечении улиц Малиновского и 339-й Стрелковой Дивизии.
Официальных комментариев о ситуации пока не поступало.
Напомним, некоторые жители Западного микрорайона остаются без горячей воды с середины мая.