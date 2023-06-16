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Published Сегодня, 11:34

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Жители Западного остались без света и воды днем 16 июня

16 июня 2023, 11:34
Фото: 1MI
Электричество и вода пропали у жителей Ростова из-за ЧП 16 июня
Электричество и вода пропали у жителей Ростова из-за ЧП 16 июня, сообщают очевидцы.

Жители Западного микрорайона сообщили об отключении электричества и водоснабжения днем 16 июня. Свет в домах ростовчан пропал примерно в 13.20 мск. Также многие сообщают об отключении водоснабжения.

Западные электросети на звонки горожан не отвечают. Нет комментариев от Ростовводоканала.

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Очевидцы сообщают, что причиной отключения света и воды могло стать ЧП на пересечении улиц Малиновского и 339-й Стрелковой Дивизии.

Официальных комментариев о ситуации пока не поступало.

Напомним, некоторые жители Западного микрорайона остаются без горячей воды с середины мая.

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