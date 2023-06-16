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Published Сегодня, 11:45

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Жуткий хлопок напугал жителей Западного в Ростове 16 июня

16 июня 2023, 11:45
Фото: 1MI
Жители Западного микрорайона сообщили, что слышали жуткий хлопок 16 июня
Жители Западного микрорайона сообщили, что слышали жуткий хлопок 16 июня, об этом они пишут в соцсетях.

Жители Западного микрорайона пожаловались на громкий хлопок. Он был слышен в районе пересечения улиц Малиновского и 339-й Стрелковой Дивизии. Некоторые утверждают, что слышали даже два громких хлопка.

После этого у жителей района пропали электричество и вода. К настоящему времени водоснабжение и свет вернулись в большую часть домов микрорайона.

Жители Западного остались без света и воды днем 16 июня
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Инцидент официально пока никак не комментировали. Информация по нему уточняется.

Напомним, на Западном в Ростове продолжаются работы на теплосетях. Жители микрорайона живут без горячей воды уже больше месяца.

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