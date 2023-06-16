Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Жители Западного микрорайона пожаловались на громкий хлопок. Он был слышен в районе пересечения улиц Малиновского и 339-й Стрелковой Дивизии. Некоторые утверждают, что слышали даже два громких хлопка.
После этого у жителей района пропали электричество и вода. К настоящему времени водоснабжение и свет вернулись в большую часть домов микрорайона.
Инцидент официально пока никак не комментировали. Информация по нему уточняется.
Напомним, на Западном в Ростове продолжаются работы на теплосетях. Жители микрорайона живут без горячей воды уже больше месяца.