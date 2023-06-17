Автодор может поднять цены на проезд по платным дорогам Ростовской области в 2,6 раза

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В субботу, 17 июня, стало известно, что госкомпания «Автодор» собирается вернуться к вопросу об увеличении тарифа на проезд по платным дорогам более чем в два раза. В феврале правительство позволило повысить уровень цен на проезд с трех до восьми рублей за километр.
В последний раз на Дону цены на проезд по М-4 индексировали как раз в феврале текущего года, благодаря чему стоимость проезда от Москвы до Краснодара увеличилась с 2,4 до 2,8 — 3,5 тысячи рублей в зависимости от того, в какой день ехать по дорогам.
Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что компания вернется к обсуждению вопроса о рост тарифов уже в ближайший месяц, однако сколько составит разница с действующими тарифами уточняться не стал.
Сейчас известно только то, что предельный тариф, разрешенный правительством, может составить до восьми рублей за километр, если платная трасса была построена с нуля. По словам экспертов, рост цен на проезд позволит строить новые дороги в условиях ограниченного финансирования.
Ранее власти объявили, что планируют сделать платной дорогу из Ростова в Крым.