Автодор может поднять цены на проезд по платным дорогам Ростовской области в 2,6 раза

В последний раз на Дону цены на проезд по М-4 индексировали как раз в феврале текущего года, благодаря чему стоимость проезда от Москвы до Краснодара увеличилась с 2,4 до 2,8 — 3,5 тысячи рублей в зависимости от того, в какой день ехать по дорогам.