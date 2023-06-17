Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Так, стоимость бензина с 9 по 15 июня в Ростовской области составила 52,68 рубля за литр. В частности, Аи-92 в среднем стоил 48,20 рубля за литр, Аи-95 — 53,70 рубля, Аи-98 и выше — 61,9 рубля. Стоимость дизельного топлива составила в среднем за этот период 55,15.
Таким образом, за месяц бензин в среднем подорожал на 36 копеек, а дизельное топливо — на 23 копейки.
В среднем по Южному федеральному округу средняя стоимость бензина была зафиксирована в июне на уровне 52,82 рубля, а дизельного топлива — 56,29 рубля.
Ранее депутат предположила, что высокие тарифы на обходе Аксая приведут к росту цен на грузоперевозки.