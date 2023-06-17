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Бензин и дизельное топливо подорожали в Ростовской области в июне

17 июня 2023, 06:18
Фото: 1MI
Бензин и дизельное топливо подорожали в Ростовской области в июне
В Ростовской области зафиксирован рост цен на бензин всех марок и дизельное топливо, следует из сообщений госстатистики.

Так, стоимость бензина с 9 по 15 июня в Ростовской области составила 52,68 рубля за литр. В частности, Аи-92 в среднем стоил 48,20 рубля за литр, Аи-95 — 53,70 рубля, Аи-98 и выше — 61,9 рубля. Стоимость дизельного топлива составила в среднем за этот период 55,15.

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Таким образом, за месяц бензин в среднем подорожал на 36 копеек, а дизельное топливо — на 23 копейки.

В среднем по Южному федеральному округу средняя стоимость бензина была зафиксирована в июне на уровне 52,82 рубля, а дизельного топлива — 56,29 рубля.

Ранее депутат предположила, что высокие тарифы на обходе Аксая приведут к росту цен на грузоперевозки.

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