Донской суд оштрафовал мигранта за то, что тот не сообщил о стороннике террористов

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В пятницу, 16 июня, Неклиновский районный суд Ростовской области вынес приговор А. Ашурову за несообщение о преступлении.
Суд установил, что осенью 2021 года с Ашуровым связалось другое лицо, которое хотело участвовать в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Это лицо знало, что ранее, будучи в Таджикистане, Ашуров состоял в этой организации, из-за чего был осужден на 10 лет лишения свободы. Однако Ашуров отказал этому лицу в помощи во вступлении в террористическую организацию.
Позднее Ашуров в ходе опроса рассказал сотруднику ФСБ о произошедшей беседе, заявив, что не стал сообщать о преступлении, хотя не был родственником или другим близким человеком, имеющим право не быть понятым, для злоумышленника.
Суд признал Ашурова виновным в несообщении о преступлении, назначив ему штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор пока не обрел законную силу.
Ранее в Ростовской области осудили мужчину, который присягнул террористам в интернете.
* — Хизб ут-Тахрир аль-Ислами является террористической организацией, чья деятельность была запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 года. Любой контакт или участие в организации преследуется законом.