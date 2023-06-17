Донской суд оштрафовал мигранта за то, что тот не сообщил о стороннике террористов

Суд установил, что осенью 2021 года с Ашуровым связалось другое лицо, которое хотело участвовать в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Это лицо знало, что ранее, будучи в Таджикистане, Ашуров состоял в этой организации, из-за чего был осужден на 10 лет лишения свободы. Однако Ашуров отказал этому лицу в помощи во вступлении в террористическую организацию.