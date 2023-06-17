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Донской суд оштрафовал мигранта за то, что тот не сообщил о стороннике террористов

17 июня 2023, 14:25
Фото: pxhere.com
Донской суд оштрафовал мигранта за то, что тот не сообщил о стороннике террористов
В Ростовской области мигранта из Таджикистана оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что он не стал сообщать о намерениях другого лица вступить в ряды террористической организации, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В пятницу, 16 июня, Неклиновский районный суд Ростовской области вынес приговор А. Ашурову за несообщение о преступлении.

Суд установил, что осенью 2021 года с Ашуровым связалось другое лицо, которое хотело участвовать в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Это лицо знало, что ранее, будучи в Таджикистане, Ашуров состоял в этой организации, из-за чего был осужден на 10 лет лишения свободы. Однако Ашуров отказал этому лицу в помощи во вступлении в террористическую организацию.

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Позднее Ашуров в ходе опроса рассказал сотруднику ФСБ о произошедшей беседе, заявив, что не стал сообщать о преступлении, хотя не был родственником или другим близким человеком, имеющим право не быть понятым, для злоумышленника.

Суд признал Ашурова виновным в несообщении о преступлении, назначив ему штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор пока не обрел законную силу.

Ранее в Ростовской области осудили мужчину, который присягнул террористам в интернете.

* — Хизб ут-Тахрир аль-Ислами является террористической организацией, чья деятельность была запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 года. Любой контакт или участие в организации преследуется законом.

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