Губернатор Ростовской области Голубев оценил работу тренера ФК «Ростов» Карпина

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Напомним, 3 июня в финальном матче с ЦСКА ФК «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице, упустив шанс завоевать медаль.
Губернатор Василий Голубев заявил, что, несмотря на результаты прошедшего сезона Мир — Российской премьер-лиги, он считает работу тренера и команды успешной.
Василий Голубев добавил, что доволен работой тренера Валерия Карпина, которому удалось создать команду из молодых игроков.
«Я считаю, что сезон получился успешным. Сейчас мы уже работаем над тактикой и стратегией на следующий сезон», — рассказал губернатор, добавив, что клуб продолжит сотрудничать со звездным тренером, которому нравится работа в Ростове-на-Дону.
Ранее губернатор Ростовской области рассказал, как ФК «Ростов» ликвидирует долги по зарплатам.