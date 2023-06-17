Губернатор Ростовской области Голубев оценил работу тренера ФК «Ростов» Карпина

«Я считаю, что сезон получился успешным. Сейчас мы уже работаем над тактикой и стратегией на следующий сезон», — рассказал губернатор, добавив, что клуб продолжит сотрудничать со звездным тренером, которому нравится работа в Ростове-на-Дону.