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Губернатор Ростовской области Голубев оценил работу тренера ФК «Ростов» Карпина

17 июня 2023, 13:23
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Голубев оценил работу тренера ФК «Ростов» Карпина
Губернатор Ростовской области Василий Голубев высоко оценил работу тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина, об этом он рассказал порталу ТАСС.

Напомним, 3 июня в финальном матче с ЦСКА ФК «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице, упустив шанс завоевать медаль.

Губернатор Василий Голубев заявил, что, несмотря на результаты прошедшего сезона Мир — Российской премьер-лиги, он считает работу тренера и команды успешной.

Василий Голубев добавил, что доволен работой тренера Валерия Карпина, которому удалось создать команду из молодых игроков.

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«Я считаю, что сезон получился успешным. Сейчас мы уже работаем над тактикой и стратегией на следующий сезон», — рассказал губернатор, добавив, что клуб продолжит сотрудничать со звездным тренером, которому нравится работа в Ростове-на-Дону.

Ранее губернатор Ростовской области рассказал, как ФК «Ростов» ликвидирует долги по зарплатам.

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