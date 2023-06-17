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На ПМЭФ-2023 обсудили развитие коневодства в России

17 июня 2023, 10:48
Фото: Росконгресс
В рамках ПМЭФ-2023 при поддержке Фонда Росконгресс состоялась сессия «Конный спорт как образ жизни и перспективное направление бизнеса».

Представители Федерации конного спорта и предприниматели собрались, чтобы обсудить возможности и механизмы привлечения инвестиций в конный бизнес, а также проблемы, связанные с подготовкой кадров. Об этом информирует gorod55.ru.

Максим Кретов, советник президента Федерации конного спорта России, отметил, что важным событием в современной истории конного спорта является инвестирование в спортивное конезаводство и развитие конюшенного дела как в точку опоры для потенциального развития девелоперского бизнеса на базе конноспортивных клубов и конюшен.

Однако участники встречи также отметили проблемы, с которыми сталкивается отрасль. Одна из них — недостаток лошадей и недостаток квалифицированных кадров.

Инесса Тарасова, директор по маркетингу КСК Horseka sport, заявила: «В СССР поголовье лошадей составляло 34,6 миллиона, а в 2021 году это число сократилось до 1,3 миллиона. Мы видим, насколько оно значительно уменьшилось. В нашей стране нет специализированных учебных организаций для обучения специалистов, работающих в области коневодства и конного спорта, и не все европейские страны доступны нам. Что касается топ-менеджмента, здесь также есть огромные проблемы, но на эти позиции приходят люди, увлеченные этой сферой, которые активно изучают и пробуют».

Она подчеркнула, что для решения этой проблемы необходимо создать систему подготовки кадров.

Максим Кретов в свою очередь отметил, что в текущем году федерация заключила три соглашения с вузами по специализированным кафедрам и профессиям, связанных с конной индустрией.

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