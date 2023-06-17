На ПМЭФ-2023 обсудили развитие коневодства в России

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Представители Федерации конного спорта и предприниматели собрались, чтобы обсудить возможности и механизмы привлечения инвестиций в конный бизнес, а также проблемы, связанные с подготовкой кадров. Об этом информирует gorod55.ru.
Максим Кретов, советник президента Федерации конного спорта России, отметил, что важным событием в современной истории конного спорта является инвестирование в спортивное конезаводство и развитие конюшенного дела как в точку опоры для потенциального развития девелоперского бизнеса на базе конноспортивных клубов и конюшен.
Однако участники встречи также отметили проблемы, с которыми сталкивается отрасль. Одна из них — недостаток лошадей и недостаток квалифицированных кадров.
Инесса Тарасова, директор по маркетингу КСК Horseka sport, заявила: «В СССР поголовье лошадей составляло 34,6 миллиона, а в 2021 году это число сократилось до 1,3 миллиона. Мы видим, насколько оно значительно уменьшилось. В нашей стране нет специализированных учебных организаций для обучения специалистов, работающих в области коневодства и конного спорта, и не все европейские страны доступны нам. Что касается топ-менеджмента, здесь также есть огромные проблемы, но на эти позиции приходят люди, увлеченные этой сферой, которые активно изучают и пробуют».
Она подчеркнула, что для решения этой проблемы необходимо создать систему подготовки кадров.
Максим Кретов в свою очередь отметил, что в текущем году федерация заключила три соглашения с вузами по специализированным кафедрам и профессиям, связанных с конной индустрией.