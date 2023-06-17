На ПМЭФ-2023 обсудили развитие коневодства в России

Инесса Тарасова, директор по маркетингу КСК Horseka sport, заявила: «В СССР поголовье лошадей составляло 34,6 миллиона, а в 2021 году это число сократилось до 1,3 миллиона. Мы видим, насколько оно значительно уменьшилось. В нашей стране нет специализированных учебных организаций для обучения специалистов, работающих в области коневодства и конного спорта, и не все европейские страны доступны нам. Что касается топ-менеджмента, здесь также есть огромные проблемы, но на эти позиции приходят люди, увлеченные этой сферой, которые активно изучают и пробуют».